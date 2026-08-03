Encuesta Cadem: 87% rechaza alza de aranceles de Estados Unidos y 52% cree que se debería privilegiar las relaciones comerciales con China

El 57% desaprueba la forma en la que el gobierno ha gestionado la relación con Washington.

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El 87% de los consultados en la última Encuesta Cadem mostró su rechazo al aumento de los aranceles anunciado por Estados Unidos, mientras que el 57% desaprueba la forma en la que el gobierno ha gestionado la relación con Washington y solo un 29% la aprueba.

El sondeo mostró también que el 52% estima que Chile debería privilegiar sus relaciones comerciales con China, el 38% con la Unión Europea, el 37% con Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y el 32% con Estados Unidos.

En cuanto al socio estratégico con el que a Chile le conviene profundizar sus relaciones comerciales, el 54% estimó que deberían ser China y Estados Unidos por igual.

Cadem mostró aumento en el rechazo a la gestión de Kast

Por otra parte, Cadem evidenció que el rechazo a la gestión del presidente José Antonio Kast tuvo un alza de dos puntos y alcanzó a un 60%, frente al 36% que la aprobó.

La encuesta mostró que la aprobación mensual del jefe de Estado cayó en todos los segmentos, especialmente en los identificados con la derecha (76%, -6 pts) y el centro (28%, -7 pts).

Respecto al foco que debería tener el gobierno, el 77% prefiere que priorice la gestión de la emergencia, seguridad, economía e inmigración por sobre la batalla cultural o defensa de los valores frente al avance de ideologías progresistas (9%), en tanto que el 80% prefiere que tome sus decisiones de manera más pragmática, mientras que el 8% opta por la ideología.

Sobre la percepción del clima social, el estudio reveló que el 56% cree que Chile vive una “batalla cultural”, impulsada por lo que observa en televisión, redes sociales y conversaciones cotidianas.