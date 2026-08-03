Por qué este miércoles a las 02:35 horas de Chile un cohete de SpaceX chocará contra la Luna

De acuerdo con lo adelantado, las mejores condiciones de oscuridad para observar el choque se darán en América del Sur, incluyendo nuestro país.

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Para este miércoles 5 de agosto, a las 02:35 horas de Chile, está previsto que parte de un cohete Falcon 9 de SpaceX impacte contra la Luna, y algunas zonas de nuestro país tendrán las mejores condiciones para presenciar el histórico hecho.

De acuerdo con lo anticipado, el artefacto chocará contra la superficie del satélite natural a una velocidad estimada de 8.700 kilómetros por hora.

El cohete Falcon 9 de SpaceX cumplió su misión de 2025 y quedó sin combustible para regresar a la Tierra, por lo que lo atrapó la gravedad del satélite, hasta que el choque resultó imposible de evitar.

Se tratará de una oportunidad única para que científicos y astrónomos mejoren los modelos que predicen la creación de cráteres y la dispersión del polvo lunar.

Las condiciones para los especialistas son óptimas, ya que, a diferencia de los impactos de meteoritos que tienen variables poco conocidas, en este caso cuentan con información precisa sobre el peso, la velocidad y el ángulo del objeto que chocará contra la Luna.

Lo anterior, con el propósito de evaluar los prototipos de protección y seguridad que se están preparando para construir una futura base espacial.

Dónde ver el choque del cohete de SpaceX contra la Luna

Un estudio disponible en la revista científica arXiv al que aludió el medio Infobae, precisó que el impacto del Falcon 9 ocurrirá en el lado luminoso de la Luna a las 02:35 horas de Chile.

El documento precisó que las mejores condiciones de oscuridad para observar el choque se darán en América del Sur y en latitudes medias de América del Norte.

En todo caso, recalcó que el destello del impacto será demasiado tenue para que sea observado a simple vista, aunque la columna de polvo podrá verse durante varios minutos con los telescopios adecuados.

El accidente del Falcon 9, que liberará una energía equivalente a tres toneladas de TNT y dejará un cráter permanente cerca del cráter Einstein.