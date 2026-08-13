CPC e INACAP lanzan “Cruzada X el Empleo” con la meta de concretar 20 mil nuevos puestos de trabajo

La iniciativa convoca a empresas de todos los tamaños, sectores y regiones del país a través de la plataforma gratuita que conecta miles de usuarios con vacantes de diversos rubros y categorías. Durante el lanzamiento, Mercado Libre comprometió 1.200 vacantes laborales.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP, en alianza con Empresas X Chile, lanzaron la “Cruzada X el Empleo”, una convocatoria nacional que busca movilizar al mundo empresarial y sumar esfuerzos para enfrentar uno de los principales desafíos que vive hoy el país: revertir el alto desempleo, que acumula más de tres años y medio con tasas superiores al 8%.

Mientras miles de personas buscan, sin éxito, una oportunidad para incorporarse al mercado laboral, se da también el caso que muchas empresas necesitan contratar pero tienen dificultades para encontrar los perfiles que requieren. La urgencia está precisamente en acercar esos dos mundos y facilitar ese encuentro.

La Cruzada X el Empleo busca convocar a empresas de todos los tamaños, sectores y regiones a abrir nuevas oportunidades laborales y hacer visibles sus necesidades de contratación. La meta es conseguir 20 mil nuevos empleos.

El lanzamiento se realizó en la emblemática panadería San Camilo, y contó con la participación de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; el presidente del Consejo Directivo de INACAP, Arturo Tagle; el rector de INACAP, Lucas Palacios; el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz; y Alberto Ferrán, gerente general de San Camilo, además de representantes de gremios, empresas y centrales sindicales.

La Cruzada se apoya en la red de Empresas X Chile, iniciativa que articula al sector privado para colaborar en desafíos prioritarios para los chilenos, y que ya ha impulsado acciones en ámbitos como salud, educación y seguridad.

“Queremos conectar a más personas con empleos formales y de calidad, que les permitan recuperar la esperanza y llevar adelante, con tranquilidad, sus propios proyectos de vida. Las empresas son parte activa de esta solución y queremos hacer visible ese compromiso que ya realizan todos los días. Estamos en un punto de inflexión, un momento en que comienzan a aparecer mejores señales para la economía. El desafío es contribuir a que esas mejores perspectivas comiencen a traducirse en oportunidades concretas para las personas”, aseguró Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

“El rol de las instituciones de educación va más allá de formar personas, también tenemos la responsabilidad de contribuir a que ese talento encuentre oportunidades para desarrollarse. Detrás de cada empleo hay una persona, una familia y un proyecto de vida, y por eso quisimos ser parte de esta Cruzada, fortaleciendo la plataforma Emplea X Chile. Queremos facilitar a lo largo de todo el país, el encuentro entre quienes buscan un trabajo y las empresas que necesitan talento, porque frente al desafío del desempleo es importante generar puentes para que esas oportunidades lleguen a las personas que las necesitan”, aseguró Lucas Palacios, rector de INACAP.

Durante el lanzamiento, las autoridades coincidieron en que la recuperación de la actividad, las perspectivas de inversión y las nuevas medidas orientadas a impulsar el crecimiento, abren una oportunidad para acelerar también la creación de empleo.

“El empleo es hoy la principal urgencia de las familias chilenas. Como gobierno no nos hemos quedado de brazos cruzados ante un drama social que golpea con fuerza, especialmente a las mujeres. Por eso hemos activado con fuerza el plan ‘Modo Empleo’, movilizando subsidios del SENCE, fondos de Sercotec y recursos regionales para reactivar la inversión y devolverle la seguridad económica que el país necesita. La Cruzada por el Empleo es una iniciativa que apunta en esa dirección y un claro ejemplo de que el mundo privado y el sector público trabajan con urgencia por abordar la emergencia laboral que arrastra el país por años”, destacó el biministro Daniel Mas.

En el marco del lanzamiento de la iniciativa “Cruzada X el Empleo”, de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, relevó el avance del proyecto Sala Cuna en el Senado “aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal es un deber moral. No podemos seguir discriminando a nuestras mujeres. Llevamos más de 100 años con una barrera a la contratación femenina”.

Plataforma Emplea X Chile: conectando personas y oportunidades

Uno de los principales vehículos de la Cruzada es Emplea X Chile, plataforma laboral gratuita y abierta a toda la comunidad, que permite a empresas de cualquier tamaño, industria o región publicar sus vacantes de manera simple y permanente, mientras las personas pueden acceder a oportunidades de empleo y prácticas profesionales. De esta manera, la plataforma permitirá canalizar las nuevas oportunidades laborales que se movilicen a través de la iniciativa.

En el lanzamiento, Mercado Libre anunció 1.200 vacantes laborales. “En Mercado Libre valoramos mucho esta iniciativa de la CPC e Inacap, así como las políticas públicas proempleo, como la recientemente aprobada política de fomento al empleo en economía digital, como parte de Ley de Reconstrucción. Nosotros estamos muy comprometidos con Chile y este año concretaremos más de 1.200 nuevos puestos de trabajo, junto con la expansión de nuestra red logística, que contempla una inversión de 750 millones de dólares”, aseguró Cristóbal Aninat, Gerente senior de relaciones gubernamentales países andinos Mercado Libre.

Actualmente, Emplea X Chile conecta a más de 17 mil empresas y más de 200 mil usuarios registrados. Durante los últimos doce meses ha registrado más de 102 mil vacantes laborales y de práctica profesional y contribuido a 9.724 contrataciones efectivas. Actualmente mantiene 10.031 vacantes disponibles.

La plataforma incorpora, además, herramientas basadas en inteligencia artificial para facilitar tanto la búsqueda de empleo como los procesos de selección. Entre ellas, se encuentran un coach laboral con IA, entrenamiento para entrevistas y evaluaciones de competencias para quienes buscan trabajo, además de herramientas que permiten a las empresas identificar candidatos de acuerdo con los perfiles que necesitan.

Feria Laboral INACAP-CPC: un segundo espacio de encuentro

Como parte de las acciones de la Cruzada X el Empleo, entre el 9 y el 13 de noviembre se realizará una nueva versión de la Feria Laboral INACAP-CPC 2026, que permitirá a las empresas participantes publicar sus vacantes, gestionar postulaciones y contactar candidatos a través de la plataforma online de la feria.

Además, los días 10 y 11 de noviembre se desarrollarán jornadas presenciales en las sedes de INACAP a lo largo de Chile, generando nuevos espacios de encuentro directo entre empresas que necesitan contratar y personas que buscan una oportunidad laboral.