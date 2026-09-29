El beneficio se deposita en el Bolsillo Familiar Electrónico y solo puede utilizarse para financiar la compra de combustible.

El Presidente José Antonio Kast anunció la extensión del Bono para Transportistas hasta diciembre de 2026.

La ayuda, que entrega hasta $100 mil mensuales para la compra de combustible, estaba contemplada inicialmente hasta septiembre y busca amortiguar el impacto del alza de los precios de las bencinas.

Bono para transportistas seguirá hasta diciembre: revisa los requisitos para recibir $100 mil mensuales

El beneficio está dirigido a propietarios y conductores de taxis, taxis colectivos, vehículos de transporte escolar y automóviles que realizan servicios de traslado de pasajeros entre Arica y Tacna, siempre que estén incorporados en el registro correspondiente.

Al comunicar la medida, el Mandatario señaló que “queremos prolongar ese beneficio para los miles de taxistas y colectiveros, para los transportistas escolares y para los pescadores artesanales hasta el mes de diciembre”.

Para acceder al Bono para Transportistas, los propietarios deben tener su vehículo inscrito en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026 y mantenerlo vigente al momento del pago. En el caso de los conductores designados por los dueños, también se exige una licencia profesional vigente que los habilite para manejar el vehículo.

Las solicitudes deben realizarse a través del portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes, utilizando ClaveÚnica EN ESTE LINK.

Si el solicitante es una persona jurídica, el trámite debe efectuarlo su representante legal; cuando existen varios propietarios, solo uno puede solicitar el beneficio. En caso de reemplazo del vehículo después del 24 de marzo, se podrá acceder al aporte si la nueva unidad está inscrita al momento de la solicitud, aunque el pago se limitará al período restante.

En tanto, el Instituto de Previsión Social (IPS) efectúa el depósito en el Bolsillo Familiar Electrónico de la CuentaRUT de BancoEstado.

Asimismo, los recursos tienen un uso restringido, ya que únicamente pueden destinarse a la compra de combustible.