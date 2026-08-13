Entel Empresas concluyó gira nacional en Santiago con más de 300 participantes

Luego de tres fechas anteriores que incluyeron Iquique, Concepción y Temuco, el espacio de networking, conocimiento y conversación, cerró su versión número 18 en las oficinas de la compañía.

Esta semana se llevó a cabo el último encuentro de la Gira Entel Empresas, el cual reunió a 340 participantes en las oficinas del edificio corporativo de Entel. En la instancia, se presentaron, como ya era habitual, expositores como el exministro de Economía, José de Gregorio y la experta en Data Science, Cuky Pérez.

Gira Entel Empresas es un espacio de relacionamiento estratégico diseñado para potenciar la conexión entre medianas, grandes empresas y corporaciones en las regiones, el cual ya suma 18 ediciones.

Para Miguel Vargas, gerente Ventas y Servicios de Mercado de Empresa Chile, de Entel, “el propósito de la gira es promover la transformación tecnológica de nuestros clientes. Hemos definido siempre estas instancias como encuentros empresariales que nos permite conversar con nuestros clientes acerca de la innovación y distintos temas que les permite a ellos administrar de forma eficiente sus negocios”.

Durante la jornada, también se realizó una sesión personalizada de 30 minutos a dos empresas, incorporándose esta instancia por primera vez en la historia de la gira, momento en donde pudieron intercambiar experiencias, resolver inquietudes y conversar de negocio junto a Cuky Pérez y Miguel Vargas.

4 ciudades, más de 900 asistentes

Durante su décimo octava versión, la Gira Entel Empresas recorrió 4 ciudades a lo largo del país. Iquique, Concepción, Temuco y Santiago, fueron las comunas visitadas, las cuales concentraron a más de 900 asistentes totales.

A lo anterior se suma la participación de varios expositores que formaron parte de estos eventos como los ex ministros de Hacienda y Economía, respectivamente, Ignacio Briones y José de Gregorio, Katherina Canales, especialista en respuesta ante incidentes y continuidad, además de la experta en Ciberseguridad y CEO de Aura Cybersecurity, Carolina Pizarro, y la reconocida experta en Data Science, Cuky Pérez, además de la conducción del periodista Matías del Río, quien participó en toda la gira.