Gira Entel Empresas da inicio a su recorrido 2026 con foco enlos desafíos futuros de los negocios

La instancia contó con charlas de dos destacados expositores: Ignacio Briones y Katherina Canales, consolidando un espacio de relacionamiento estratégico diseñado para potenciar la conexión entre medianas, grandes empresas y corporaciones de la región.

Más de 150 clientes de los segmentos medianas y grandes empresas, además de corporaciones de la Región de La Araucanía, participaron de la primera fecha de la Gira Entel Empresas 2026, realizada en el Hotel Dreams Temuco. El encuentro marcó el inicio del recorrido nacional que continuará en las ciudades de Iquique, Concepción y Santiago, consolidándose como un espacio para compartir conocimiento y anticipar los desafíos del mundo empresarial.

“Esta gira nos permite acercar una mirada que se anticipa a las tendencias globales y locales. Queremos mantener a nuestros clientes al día con los contextos y conversaciones más relevantes del momento, entregándoles valor y conocimiento estratégico que sea un real aporte para la toma de decisiones en sus negocios. Como empresa con más de 60 años de historia que ha tenido un crecimiento sostenido, en

un entorno altamente competitivo, tenemos mucha experiencia por traspasar a nuestros clientes del sector B2B”, destacó el Gerente de Ventas y Servicios Mercado Empresa de Entel, Miguel Vargas.

El evento contó con la participación de destacados speakers nacionales. El economista y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, realizó un análisis del escenario macroeconómico actual, entregando una mirada estratégica sobre los desafíos de crecimiento y las oportunidades de negocio. En tanto, la especialista en respuesta ante incidentes y continuidad, Katherina Canales, profundizó en la importancia de proteger los datos y fortalecer la seguridad en la conexión de red de las organizaciones frente a un escenario de creciente transformación tecnológica.

Entel Empresas por su parte, reafirmó su compromiso con el crecimiento, seguridad en la red y la innovación: “nuestro objetivo es mantener el liderazgo e impulsar la competitividad de las empresas a través de la vanguardia tecnológica. Hoy somos la 1ª compañía en Latinoamérica con alianza Starlink, y la 5ta en el mundo y nos enorgullece ser los únicos con 5G tricontinental”, expresó Miguel Vargas.

Impulso al emprendimiento regional

Como una de las principales novedades de esta edición, además de construir y cultivar una red entre medianas, grandes empresas y corporaciones, este año la Gira Entel Empresas inauguró una nueva dinámica de vinculación con el ecosistema emprendedor: un exclusivo espacio de relacionamiento.

Para esta instancia la pymes “WeldingHome y JOHNS Gestión y Prevención SPA” seleccionadas para una sesión personalizada de 30 minutos, donde pudieron intercambiar experiencias, resolver inquietudes y conversar de negocio junto a los expositores Ignacio Briones y Katherina Canales, además de ejecutivos de Entel Empresas.

“Conectarse va más allá de la red y esa es la idea de este nuevo espacio, generar conexiones reales para también impulsar a los emprendedores y pequeños empresarios a crear valor y diferenciación para sus negocios, a través de aprendizaje concreto, networking y colaboración que contribuya a su desarrollo”, explicó Miguel Vargas.

Tras su paso por Temuco, la Gira Entel Empresas continuará su recorrido durante las próximas semanas en las ciudades de Iquique, Concepción y Santiago, consolidándose una vez más como una importante instancia de transferencia de conocimiento y relacionamiento empresarial en Chile.