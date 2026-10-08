Desde Santiago monitorean en tiempo real operaciones mineras a más de 13.000 kilómetros de distancia

El Centro de Monitoreo Geotécnico de Teck amplió su alcance internacional e incorporó operaciones de Canadá y Estados Unidos. Desde Chile, el equipo supervisa durante las 24 horas infraestructura crítica de cuatro faenas mineras.

Un centro ubicado en Santiago monitorea en tiempo real el comportamiento de infraestructura crítica de operaciones mineras emplazadas en Chile, Estados Unidos y Canadá, algunas de ellas a más de 13 mil kilómetros de distancia.

Se trata del Centro de Monitoreo Geotécnico (CMG) de Teck, que amplió su alcance internacional con la incorporación de las operaciones Red Dog, en Alaska, Estados Unidos, y Highland Valley Copper, en British Columbia, Canadá. Ambas se suman a Quebrada Blanca, en la Región de Tarapacá, y Carmen de Andacollo, en Coquimbo, que ya eran monitoreadas desde la capital chilena.

El centro funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y permite supervisar de manera remota el comportamiento de taludes de rajos abiertos, muros de depósitos de relaves y otras obras consideradas críticas para las operaciones.

Para ello procesa información proveniente de instrumentos instalados directamente en las faenas, entre ellos radares, prismas, piezómetros, extensómetros y cámaras. Cuando se detectan desviaciones en variables críticas, el equipo activa protocolos para apoyar la toma de decisiones preventivas en terreno.

La vigilancia a distancia también busca disminuir la exposición de trabajadores a sectores que presentan peligros geotécnicos y generar información que pueda ser utilizada para la planificación de las operaciones.

Chile como centro de capacidades mineras

La ampliación del centro fue inaugurada el 2 de octubre y profundiza un modelo que Teck comenzó a implementar en Chile en 2022.

“La incorporación de Red Dog y Highland Valley Copper al monitoreo desde Santiago es resultado del buen trabajo que se ha realizado en Chile y demuestra el valor de las capacidades que hemos desarrollado en el país”, señaló Dale Webb, vicepresidente senior de Operaciones para Latinoamérica de Teck.

John Pottie, director de Tailings and Geotechnical Engineering de Teck, explicó que la experiencia adquirida monitoreando operaciones chilenas permitió avanzar hacia faenas considerablemente más distantes.

“La experiencia desarrollada en Chile fue determinante para ampliar el alcance del centro. Desde donde podemos monitorear con altos estándares una operación ubicada a casi 2.000 kilómetros en la Región de Tarapacá. Hoy damos un nuevo paso al extender esa capacidad a faenas ubicadas a más de 13.000 kilómetros de Santiago”, afirmó.

El salto hacia Norteamérica implica también nuevos desafíos para el equipo en Santiago. Además de operar en distintos husos horarios y contextos lingüísticos, los profesionales deben interpretar condiciones geotécnicas asociadas a fenómenos climáticos propios del hemisferio norte, entre ellos nevadas y largos períodos de congelamiento.