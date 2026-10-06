Nueva tragedia minera en Chile: trabajador muere tras accidente en yacimiento Los Colorados

El trabajador fue encontrado junto a un equipo de perforación y trasladado hasta el Hospital Provincial del Huasco, donde se confirmó su fallecimiento.

Un trabajador murió durante la mañana de este martes tras sufrir un accidente al interior de la mina Los Colorados, yacimiento perteneciente a la Compañía Minera del Pacífico (CMP), ubicado en la comuna de Vallenar, Región de Atacama.

Se trata de la tercera muerte registrada en faenas mineras del país en menos de dos semanas.

Trabajador muere tras accidente en yacimiento Los Colorados

Según los primeros antecedentes, el trabajador fue encontrado en el área de operaciones, a un costado de un equipo de perforación. Tras ser auxiliado en el lugar, fue trasladado hasta el Hospital Provincial del Huasco, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) señalaron que “fue encontrado al costado de un equipo de perforación” y precisaron que “las causas y motivos de esta situación son materia de investigación”.

A raíz de la emergencia, funcionarios de Sernageomin y Carabineros concurrieron hasta el recinto para desarrollar las primeras diligencias.

El fiscal jefe de Vallenar, Guillermo Zárate Chacana, quedó a cargo de las indagatorias y ordenó la presencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI en el lugar, con el objetivo de establecer cómo ocurrió el accidente. Asimismo, el Ministerio Público instruyó al Servicio Médico Legal realizar el levantamiento del cuerpo y la autopsia correspondiente.

La víctima se suma a otros dos trabajadores fallecidos en accidentes mineros ocurridos recientemente. El primero murió el 23 de septiembre en mina Escondida, en Antofagasta, mientras que el segundo perdió la vida el 1 de octubre en la división Radomiro Tomic de Codelco, en Calama.

Hasta ahora, las autoridades no han informado la identidad del trabajador fallecido en Los Colorados ni han establecido la dinámica exacta del accidente.