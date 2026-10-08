“Ya están pensando en la próxima elección”: Kast tras los dichos de Bachelet sobre una posible candidatura

El mandatario abordó el tema durante su intervención en el Encuentro Empresarial del Sur, realizado en la ciudad de Valdivia.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Presidente José Antonio Kast cuestionó este jueves algunas de las medidas implementadas por Michelle Bachelet durante su segundo gobierno, al abordar los dichos de la exmandataria sobre la posibilidad de postular por tercera vez a La Moneda.

En la víspera, Bachelet respondió con “yo creo que sí… Yo creo que sí” a la consulta que se le hizo en cuanto a una eventual nueva candidatura, durante la entrevista que le realizaron en el Canal TVU.

Fue la primera vez que en que la exjefa de Estado reveló sus intenciones de emprender una nueva carrera a la Presidencia, ya que con anterioridad lo había rechazado tras argumentar que “es tiempo de dejar que otro tome esas banderas“, como le dijo al programa Chile Lindo en 2024.

Cómo reaccionó Kast a los dichos de Bachelet

En la mañana de esta jornada, mientras tomaba parte en el Encuentro Empresarial del Sur (EESUR 2026), en la ciudad de Valdivia, el Presidente José Antonio Kast se refirió a los dichos de Michelle Bachelet sobre su posible nueva postulación a La Moneda.

“Algunos ya están pensando en la próxima elección. Yo decía la tercera es la vencida y aquí estoy, con perseverancia y con coraje“, manifestó el jefe de Estado.

A la vez, admitió que “es legítimo y es muy bueno tener diferentes liderazgos“, aunque planteó que “esta ansiedad que se da en temas presupuestarios, también se da en temas políticos”.

Además, indicó que “lo que sí hay que dejar asentado siempre, es si las políticas públicas que se llevaron adelante en las décadas anteriores fueron las correctas o no“.

“Eso hay que evaluarlo. Uno siempre tiene que hacer un análisis de lo que se hizo y de lo que se está haciendo, y a nosotros también nos van a evaluar. Nos van a evaluar por políticas públicas que hemos impulsado, de las cuales quiero hablar”, complementó.

Ahondó en el tema y preguntó: “¿Qué pasó hace 12 años con la reforma tributaria? Evaluamos ¿Qué pasó hace 12 años con la reforma laboral, en sus inicios? ¿Qué pasó hace 12 años con la reforma educacional que hoy día nos tiene ocupados? ¿Qué pasó con nuestras fronteras hace 12 años?“.

A continuación, se respondió que “todos aquí, hace un año atrás, coincidimos que el tema de la seguridad, el tema de la inmigración era un drama real de nuestra nación. Y enfrentamos una crisis laboral, enfrentamos una crisis migratoria, enfrentamos una crisis educacional, enfrentamos una crisis de crecimiento“, concluyó.