Conoce cómo acceder a una de las 1.000 becas de Entel sobre IA para personas mayores

La iniciativa, desarrollada junto a Skillnest, busca disminuir la brecha digital en este segmento. Estas becas se dan en el marco de las 15 mil instancias de capacitación para personas mayores que promueve la compañía a través de su Programa 70+ y el Fondo 55+.

En un contexto de acelerado envejecimiento demográfico en Chile, la inclusión digital se vuelve urgente. Si bien el acceso a internet en el país supera el 90%, según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el verdadero desafío hoy se trasladó desde el acceso hacia el uso y el desarrollo de habilidades digitales básicas y avanzadas.

Para hacer frente a esta realidad, Entel anunció el lanzamiento de 1.000 becas de Inteligencia Artificial dirigidas a personas mayores, que tiene como objetivo entregar herramientas prácticas que promuevan la inclusión digital de este grupo etario. Esta iniciativa se ejecutará de la mano con Skillnest como aliado estratégico, uno de los proyectos ganadores de la segunda versión del Fondo 55+ de Entel, que desarrolla proyectos que potencien el desarrollo de capacidades tecnológicas en mayores de 55 años.

“Hoy el desafío en Chile no es la accesibilidad a la red, sino su usabilidad. En línea con nuestra Estrategia de Sostenibilidad, ejecutamos este proyecto para entregar herramientas prácticas que promuevan la inclusión de personas mayores. En Entel estamos comprometidos con potenciar las habilidades digitales, y con el avance de la IA es clave impulsar el aprendizaje para que todos sepan usar y aprovechar la tecnología”, señaló la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.

Esta oportunidad está dirigida a personas mayores de 70 años de todo Chile que contraten el Plan Persona Mayor 70+ durante la vigencia de la promoción, o que ya cuenten con este plan activo. Solo es necesario tener conocimientos básicos, como saber usar el celular para manejar aplicaciones y escribir mensajes, navegar por internet y utilizar WhatsApp o redes sociales. En cuanto al equipamiento, se debe tener un Smartphone, conexión a internet estable, y una cuenta de correo electrónico.

Un ecosistema de apoyo

El lanzamiento de estas becas se da en el marco de las 15.000 instancias de capacitación que promueve la empresa, a través de su Fondo 55+ y del Programa 70+, el ecosistema integral de Entel que incluye también el “Plan Persona Mayor”, una alternativa que ya cumple tres años de vigencia, tiene un valor preferencial de $ 4.990 y cuenta a la fecha con 179.180 personas mayores utilizándolo, y que ofrece atención preferencial en tiendas y un Call Center, entre otros beneficios.

“Desde Entel, sabemos que la conectividad para las personas mayores debe ser accesible y de calidad. Con estos programas, reafirmamos nuestro compromiso histórico de transformar la tecnología en un puente de oportunidades, autonomía y bienestar para las personas mayores sin dejar a nadie atrás”, agregó Florenzano.

Con el robustecimiento del Programa 70+, la continuidad del Fondo 55+ en su segunda edición, y el hito de las nuevas becas de IA, Entel afirma su compromiso con disminuir la brecha digital para que las personas mayores se desenvuelvan con total confianza en el entorno digital.

Para postular a las becas, ingresa a https://www.entel.cl/planes/personamayor