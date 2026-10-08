Caso Audios: tribunal rechazó solicitud de la defensa y el exfiscal Guerra seguirá en prisión preventiva

En la víspera, el mismo juzgado rechazó las peticiones de prescripción y sobreseimiento del expersecutor.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Cuarto Juzgado de Garantía rechazó la solicitud de la defensa del exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y decidió mantener la cautelar de prisión preventiva.

De esta forma, el expersecutor seguirá detenido en la cárcel Capitán Yáber, donde lleva encerrado 204 días, desde que ingresó el pasado 19 de marzo luego de que se lo formalizó por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, en una de las aristas del Caso Audios.

La defensa del exfiscal Manuel Guerra había solicitado al tribunal modificar la cautelar de prisión preventiva tras argumentar el avance registrado en la indagatoria y el tiempo que lleva tras las rejas.

En la víspera, el mismo tribunal rechazó las solicitudes de prescripción y sobreseimiento presentadas por la defensa del exfiscal, con lo que la causa continúa su curso.

Por qué se mantuvo al exfiscal Guerra en prisión preventiva

Este jueves, el tribunal confirmó sus resoluciones anteriores para mantener la prisión preventiva al exfiscal Guerra, que se fundamentaron en el peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad de la pena asignada a los delitos, su número, su gravedad y carácter, y el riesgo de reiteración.

Respecto del tiempo de privación de libertad, argumentó que, considerando solo el delito de cohecho agravado del inciso segundo del artículo 248 del Código Penal, la sanción mínima es de tres años y un día.

En esa línea, puntualizó que el tiempo actual de prisión preventiva es cercano a apenas una sexta parte de esa sanción.

Además, el tribunal destacó la gravedad de los hechos en los que se vio involucrado, por el riesgo para la democracia que implica la pérdida de legitimidad y confianza en el sistema de justicia.

Recordó también que el imputado ostentó uno de los cargos de mayor jerarquía en el Ministerio Público y tuvo a su cargo una serie de casos emblemáticos.