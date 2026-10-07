La propuesta también contemplaba un préstamo blando de $3,5 millones líquidos, además de mejoras en incentivos variables, becas, aguinaldos y vacaciones.

Una huelga indefinida comenzó este miércoles en Minera Centinela, luego de que dos sindicatos de la compañía rechazaran la última propuesta presentada en el marco de su negociación colectiva.

Entre los beneficios ofrecidos se encontraba un bono de término de conflicto de $22,5 millones líquidos, además de un reajuste real de 2% del sueldo base.

La movilización involucra a los sindicatos de Trabajadores Minera Esperanza y Trabajadores Distrito Centinela, que en conjunto reúnen a 709 trabajadores, equivalentes al 22% de la dotación propia de la compañía.

Bono de $22,5 millones y reajuste de sueldo: la oferta que rechazaron trabajadores de Minera Centinela

Según explicó Minera Centinela, la oferta rechazada contemplaba, además del bono de $22,5 millones, un préstamo blando de $3,5 millones líquidos y mejoras en incentivos variables, becas, aguinaldos y vacaciones. Asimismo, la propuesta consideraba un incremento real de 2% en el sueldo base.

En ese contexto, la compañía aseguró que la paralización no modificaría sus proyecciones productivas para este año. “A pesar de las afectaciones propias de una huelga, la producción proyectada se mantiene sin alteración”, señalaron desde Minera Centinela, que proyecta cerrar 2026 con una producción de entre 600 mil y 700 mil toneladas de cobre.

La empresa, además, afirmó que mantiene su disposición a continuar las conversaciones con los representantes de los trabajadores.

Por otro lado, frente al argumento sindical sobre eventuales diferencias salariales con otras divisiones, la minera sostuvo que estas no responden a una política interna de discriminación.

“Respecto a posibles diferencias en remuneraciones y beneficios entre organizaciones sindicales, que pudieran ser fruto de las dinámicas y oportunidades propias de las negociaciones colectivas de los distintos sindicatos, Minera Centinela enfatiza que éstas no responden a una política interna ni a un tratamiento unilateral de la empresa”, afirmó la compañía, atribuyéndolas a la evolución de los distintos instrumentos colectivos negociados durante los últimos años.