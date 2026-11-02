Metro de Santiago se convierte en la primera red de Sudamérica con 5G en el 100% de sus estaciones

Con tecnología e infraestructura de Entel, la señal llega a las 7 líneas, 143 estaciones y 149 kilómetros de línea subterránea, incluidos los túneles, beneficiando a más de 2 millones de pasajeros al día. Actualmente, más de la mitad del tráfico de datos bajo tierra circula a través de la tecnología de quinta generación.

Tras tres años de despliegue y desarrollo técnico continuo, Entel completó la instalación de tecnología 5G en la totalidad de la red de Metro de Santiago. De esta manera, el tren subterráneo de la capital se convierte en el primero de Sudamérica en alcanzar un 100% de cobertura en sus estaciones y túneles, situándose por sobre referentes internacionales como Inglaterra, España y Alemania, según datos de CoMET.

La relación entre ambas organizaciones tiene una larga trayectoria. En 1970, mientras en pleno centro de Santiago comenzaba a levantarse la Torre Entel, a pasos de ahí se construía La Moneda, la primera estación del tren subterráneo. Años más tarde, en 1999, ambas instituciones se unieron para habilitar la primera señal móvil subterránea en esa misma parada, marcando el inicio de una alianza que casi tres décadas después alcanza la máxima cobertura digital.

Respecto a este avance en infraestructura y tecnología, el CEO del Grupo Entel, Antonio Büchi indicó que “nos llena de orgullo alcanzar este hito junto a Metro, una institución con la que compartimos una historia de trabajo conjunto y el compromiso por la conectividad. Ser la única compañía de telecomunicaciones con este nivel de cobertura subterránea en Chile refleja fielmente nuestro propósito de acercar la tecnología a las personas. Impactar de forma positiva la experiencia de más de dos millones de pasajeros diarios, permitiéndoles trabajar, estudiar o entretenerse durante sus trayectos, es un logro profundamente significativo para nuestra compañía”.

El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, señaló que “hoy las obras públicas no son solo autopistas o túneles; la infraestructura digital es igual de estratégica para el desarrollo y la productividad del país. Con este hito, Metro de Santiago se consolida como la red subterránea más conectada de América Latina, alcanzando un estándar de servicio continuo en andenes y túneles que solo vemos en las grandes capitales de Europa, Estados Unidos y Asia. Conectar nuestros trenes y a los cerca de 8 millones de usuarios móviles del Gran Santiago con hasta 400 Megas (Mbps), mejora la calidad de vida para estudiar, trabajar o comunicarse con sus familias, demostrando que modernizar el transporte público tiene un impacto directo en las personas”.

Por su parte, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, mencionó que, “en Metro de Santiago estamos dando un nuevo paso para mantenernos a la vanguardia de los sistemas de transporte a nivel mundial, a la altura de referentes internacionales en Europa y Asia. Hoy esta tecnología está disponible en toda nuestra red, que cuenta con siete líneas, 143 estaciones y 149 kilómetros de extensión. Este avance refleja el valor de la colaboración público-privada y nuestro compromiso de seguir incorporando innovación y tecnología para mejorar la experiencia de viaje de nuestros pasajeros”.

El despliegue abarca las 7 líneas, 143 estaciones y 149 kilómetros de trazado subterráneo a lo largo de 27 comunas de la Región Metropolitana, entre ellas Maipú, Puente Alto y Cerrillos. Su implementación representó un desafío de alta precisión técnica, requiriendo infraestructura especializada, una rigurosa logística nocturna y el trabajo de más de 100 personas, para instalar tecnología de punta sin interrumpir la operación habitual del servicio.

La conectividad de quinta generación continua beneficia potencialmente a más de dos millones de pasajeros diarios, garantizando una navegación rápida y estable desde el acceso a las estaciones hasta la salida a la superficie, incluso dentro de los túneles. De este modo, los traslados cotidianos se transforman en tiempo útil para trabajar, estudiar o entretenerse sin interrupciones.

¿Cómo se usa la red bajo tierra?

Según datos de la red Entel entre el 21 y el 27 de septiembre de 2026, en una semana se transfirieron 524 terabytes (TB) de datos en Metro, y el 54% ya circuló por 5G. Para dimensionar este volumen, equivale a ver más de 170 mil horas de video en alta definición, es decir, más de 19 años seguidos de contenido.

Los horarios con mayor demanda se concentran a las 08:00 y a las 18:00 horas. En particular, durante la hora punta de la tarde del jueves 24 de septiembre, la red procesó un consumo de 9,6 TB en tan solo 60 minutos, un tráfico equivalente a subir simultáneamente más de 2,4 millones de fotos a redes sociales o reproducir más de 2,5 millones de canciones. La demanda se concentra en las estaciones de mayor trasbordo, como Tobalaba, Los Leones, Baquedano, Ñuble y Universidad de Chile.

Más de la mitad del tráfico subterráneo se destina a redes sociales. El pasatiempo favorito bajo tierra es revisar historias, imágenes y reels en Instagram, que concentra el 28% del consumo, seguido por mirar videos cortos en TikTok (14%), navegar por el muro de Facebook (8%) y reproducir contenido en YouTube (6%) o escuchar música y podcasts en Spotify (6%). Asimismo, las actividades de alto impacto —como maratonear series en alta definición en plataformas como Netflix, Disney+ o Crunchyroll— hoy se realizan mayoritariamente a través de la red 5G, garantizando una reproducción fluida y sin interrupciones durante el trayecto.