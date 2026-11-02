El cabo primero Cristopher Matías Balboa Morales falleció el domingo, luego de permanecer varios días internado en el Hospital de Carabineros por las lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido mientras cumplía sus funciones.

El cabo primero Cristopher Matías Balboa Morales es el carabinero que falleció tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado 28 de octubre en Estación Central.

El funcionario permaneció internado en el Hospital de Carabineros debido a la gravedad de sus lesiones, hasta que el domingo se confirmó su deceso.

Quién era el cabo primero que murió tras accidente de tránsito mientras cumplía funciones en Estación Central

A través de un comunicado, la institución entregó antecedentes sobre su trayectoria y vida familiar. “El cabo primero Cristopher Matías Balboa Morales tenía 10 años de servicios, se desempeñaba como motorista de la 30ª Comisaría Radiopatrullas e Intervención Policial. Era casado y padre de dos hijas”, señaló Carabineros.

Asimismo, la institución destacó su desempeño durante su carrera policial y precisó que “destacó por su compromiso y profesionalismo, manteniendo una intachable hoja de vida, en la que registraba diversas felicitaciones por su desempeño y vocación de servicio“. Junto con lamentar su muerte, también reconoció “su entrega, vocación de servicio y permanente compromiso con la seguridad de la comunidad“.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también expresó sus condolencias por el fallecimiento del uniformado.

En ese contexto, recordó que Balboa “dedicó 10 años a proteger a los chilenos, saliendo cada día de su casa con una vocación que merece todo nuestro aprecio y reconocimiento”.

El secretario de Estado envió un mensaje de apoyo a la esposa, sus dos hijas y los cercanos del funcionario. “Nuestro país no olvidará su entrega y servicio a la patria. Que descanse en paz“, concluyó mediante su cuenta de X.