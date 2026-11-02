Gobierno admite preocupación por baja en encuestas

Desde el Ejecutivo reconocieron preocupación, aunque descartaron modificar sus objetivos de Gobierno por las cifras.

La caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast llegó a la mesa del comité político de este lunes en La Moneda. La reunión congregó a ministros y dirigentes de los partidos oficialistas, quienes analizaron el escenario que enfrenta el Ejecutivo tras los últimos resultados de opinión pública.

Las cifras muestran un retroceso en el respaldo ciudadano al Mandatario. La encuesta Pulso Ciudadano registró un 22% de aprobación, mientras que Agenda Criteria lo situó en 25%.

A este escenario se suma la controversia por la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Su continuidad en el cargo generó cuestionamientos luego del escándalo relacionado con las rebajas de condenas a condenados por delitos de abuso sexual contra menores. La decisión también abrió un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y la oposición.

Tras el encuentro, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, se refirió al impacto de las encuestas y a la posición del Ejecutivo frente a estos resultados.

La autoridad reconoció la importancia de las mediciones, aunque sostuvo que no determinan las decisiones de la administración. En esa línea, afirmó que las encuestas “son importantes, un Gobierno debe tenerlas en consideración, pero no son ni la única ni la principal señal que nos permite avanzar en nuestras políticas de Estado”.

Gobierno continuará con sus compromisos

Arenas también recalcó que el Ejecutivo mantendrá sus compromisos programáticos. “Nosotros tenemos un programa de Gobierno, metas y objetivos. Esas metas y objetivos y medios no han cambiado por buenas encuestas o malas encuestas”, señaló.

Sin embargo, el subsecretario admitió que los resultados generan inquietud dentro del Gobierno. También planteó que las cifras deben analizarse considerando otros factores económicos y sociales.

“Sí existe -por supuesto- una preocupación, (pero) también consideramos que los resultados de las encuestas se dan en un contexto donde tenemos un desempleo alto, alza en los combustibles y, por lo tanto, lo entendemos como un todo”, explicó.

La reunión también abordó las posibles consecuencias políticas del caso Rabat en el Congreso. Ante la consulta sobre eventuales apoyos de parlamentarios oficialistas a la acusación constitucional impulsada por la oposición contra el titular de Justicia, Arenas aseguró que el Gobierno mantiene conversaciones con los legisladores de su sector.

En ese sentido, indicó que el Presidente Kast y los ministros José García Ruminot, de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), y Claudio Alvarado, del Interior y Segegob, mantienen contacto permanente con los parlamentarios oficialistas.