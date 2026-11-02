Fundación Jaime Guzmán pide salida de Rabat: “No tiene sentido que continúe” en el Gobierno

Claudio Arqueros planteó que lo sucedido con el ministro Rabat termina afectando la valoración del Gobierno de José Antonio Kast en las encuestas.

AGENCIA UNO

Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, reconoció que “no tiene sentido” que Fernando Rabat siga siendo ministro de Justicia, tras la polémica por la rebaja de penas a violadores de niños.

En declaraciones a radio Cooperativa, Arqueros planteó que lo sucedido con el ministro Rabat termina afectando la valoración del Gobierno de José Antonio Kast en las encuestas.

“Lo que ocurre en materia de desaprobación tiene un carácter contingente, pero trasciende a la contingencia. Las personas hoy ya no comparten ni abrazan cosmovisiones, sino causas, y el mensaje del Gobierno fue muy claro respecto a una emergencia (en seguridad) y la situación económica”, sostuvo el representante de la Fundación Jaime Guzmán.

Arqueros aseveró que “la política, con la aceleración tecnológica, se ha vuelto mucho más expuesta a la incrementación de las respuestas emocionales, el estímulo emocional; y eso el Gobierno también lo alimentó en su discurso de campaña”.

Esto, “respecto de lo que ocurre con Rabat, la decisión (de entregar el beneficio) golpea a un discurso del Gobierno”, apuntando que dada la forma en que se hizo esto -en que ni (Luis) Silva ni Rabat le consultan al presidente para la decisión que toman-; el impacto político que tiene, donde no manejan ni el efecto simbólico ni la subordinación de la técnica a la política, son cosas importantes que terminan cuestionando al presidente de la República o interpelándolo respecto a su liderazgo”.

Frente a este escenario, el director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán fue tajante: “El ministro Rabat debiera (salir); no tiene sentido que continúe”.

Aunque reconoció que “es su decisión” dar un paso al costado, hoy resulta “estéril desde el punto de vista de la autoridad, (…)y en una situación muy difícil de validación tanto del oficialismo como de la oposición”.