Apuestas online: cuestionan propuesta de prohibición y advierten que podría fortalecer el mercado ilegal

La posibilidad de prohibir las plataformas de apuestas online en Chile abrió un nuevo debate sobre cómo enfrentar una actividad que opera, en buena parte, a través de empresas extranjeras y sin un marco regulatorio específico.
En una columna publicada en Cambio21, Antonia Paz cuestionó la indicación aprobada en la Comisión de Economía del Senado, impulsada por los senadores Diego Ibáñez y Gastón Saavedra, que busca establecer una prohibición general de estas plataformas, junto con sanciones penales, bloqueos digitales y restricciones a los medios de pago.
El texto advierte que una prohibición no necesariamente eliminaría la actividad, sino que podría desplazarla hacia circuitos clandestinos y operadores extranjeros fuera del alcance de las autoridades chilenas.
Entre los principales riesgos mencionados están la pérdida de herramientas para verificar la identidad y edad de los usuarios, establecer límites de depósitos y apuestas, implementar mecanismos de autoexclusión y detectar conductas asociadas al juego problemático.
La columna también plantea consecuencias económicas y tributarias. Según su argumento, mantener las apuestas online fuera de un sistema formal impediría al Estado recaudar impuestos y disponer de recursos para financiar políticas de prevención, fiscalización y tratamiento de la ludopatía.
Otro punto cuestionado es la diferencia de trato entre las plataformas privadas de apuestas online y otras modalidades de juego autorizadas en el país, como Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, los hipódromos y los casinos regulados.
Frente a este escenario, la autora plantea que la alternativa debería ser un sistema de regulación estricta, con licencias, obligaciones tributarias, controles de identidad, restricciones de acceso para menores, límites a la publicidad y mecanismos de prevención de la ludopatía.
El debate de fondo es si la prohibición constituye una herramienta efectiva para proteger a los usuarios o si, por el contrario, una regulación con mayores exigencias permitiría al Estado fiscalizar una actividad que podría continuar operando incluso fuera de la legalidad.
Fuente original: La demagogia de prohibir lo que no se puede controlar – Cambio21