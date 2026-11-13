Camioneros independientes deponen movilización tras ultimátum del Gobierno

La advertencia de La Moneda de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado los hizo bajar el paro.

Los camioneros independientes y grupos sociales como No+TAG anunciaron el fin de las paralizaciones que mantenían en carreteras de la Región Metropolitana y La Araucanía, tras el ultimátum del Gobierno de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado para despejar las vías y luego de lograr un acuerdo con los grandes gremios del sector.

Luego de cuatro días de movilizaciones, los cerca de 70 camiones y grúas que estaban estacionados en plena Ruta 5 Sur despejaron las vías, sin necesidad de la acción de Carabineros.

Patricia Angulo, presidenta de la Federación Nacional de Transportistas de Carga (Fenatracc) y de Fuerza Tolvolera de la Región Metropolitana, declaró que “el ministro de Seguridad dijo que si nosotros, que éramos los descolgados, no liberábamos la autopista o los lugares donde nos encontrábamos, nos iban a aplicar la Ley de Interior del Estado”

“No nos vamos a arriesgar porque si te aplican la Ley Interior del Estado, te incautan el vehículo. Nosotros estábamos pacíficamente acá en la ruta, nos debilitaron, nos desarmaron; nos vamos a reunir y ahí vamos a tomar la decisión”, apuntó la dirigente a radio Cooperativa.

Sin embargo, Angulo dejó en claro que “nos habrán podido sacar de acá de la autopista, pero no nos van a debilitar”.

Una situación similar se vio en La Araucanía, donde el dirigente Cristián Barra detalló que “deponemos nuestra movilización y nos mantendremos en estado de alerta. Nos quedamos con el compromiso de la autoridad de gestionar la incorporación a la Mesa Nacional de Trabajo que el Ejecutivo sostiene con las organizaciones gremiales”.