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Camioneros independientes deponen movilización tras ultimátum del Gobierno

La advertencia de La Moneda de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado los hizo bajar el paro.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Los camioneros independientes y grupos sociales como No+TAG anunciaron el fin de las paralizaciones que mantenían en carreteras de la Región Metropolitana y La Araucanía, tras el ultimátum del Gobierno de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado para despejar las vías y luego de lograr un acuerdo con los grandes gremios del sector.

Luego de cuatro días de movilizaciones, los cerca de 70 camiones y grúas que estaban estacionados en plena Ruta 5 Sur despejaron las vías, sin necesidad de la acción de Carabineros.

Patricia Angulo, presidenta de la Federación Nacional de Transportistas de Carga (Fenatracc) y de Fuerza Tolvolera de la Región Metropolitana, declaró que “el ministro de Seguridad dijo que si nosotros, que éramos los descolgados, no liberábamos la autopista o los lugares donde nos encontrábamos, nos iban a aplicar la Ley de Interior del Estado”

“No nos vamos a arriesgar porque si te aplican la Ley Interior del Estado, te incautan el vehículo. Nosotros estábamos pacíficamente acá en la ruta, nos debilitaron, nos desarmaron; nos vamos a reunir y ahí vamos a tomar la decisión”, apuntó la dirigente a radio Cooperativa.

Sin embargo, Angulo dejó en claro que “nos habrán podido sacar de acá de la autopista, pero no nos van a debilitar”.

Una situación similar se vio en La Araucanía, donde el dirigente Cristián Barra detalló que “deponemos nuestra movilización y nos mantendremos en estado de alerta. Nos quedamos con el compromiso de la autoridad de gestionar la incorporación a la Mesa Nacional de Trabajo que el Ejecutivo sostiene con las organizaciones gremiales”.

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