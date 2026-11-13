“Volveré a fumar gracias a esto”: las reacciones que provocó la nueva campaña del Minsal contra el vapeo

Con una particular estética circense, personajes animados y órganos personificados, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó una nueva campaña para advertir sobre los efectos del consumo de tabaco y el vapeo entre adolescentes.
La iniciativa, dirigida principalmente a jóvenes, generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el diseño de las piezas audiovisuales y otros destacaron su elaboración.
Las reacciones que provocó la nueva campaña del Minsal contra el vapeo
Bajo el eslogan “¿Pa’ qué fumas?”, la propuesta utiliza a un anfitrión y a las denominadas ‘frutitas mentirosas’, figuras que representan los saborizantes y aromatizantes de los cigarrillos electrónicos.
A través de estas ilustraciones, también muestra cerebros, pulmones y corazones deteriorados para graficar las consecuencias que puede tener la exposición a la nicotina.
La campaña fue presentada ante estudiantes del Colegio Providencia y tiene como público prioritario a adolescentes de entre 12 y 14 años. Asimismo, contempla acciones dirigidas a jóvenes de 18 a 20 años y a madres, padres y cuidadores.
Su lanzamiento responde a las cifras de consumo de estos dispositivos entre escolares: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Tabaco en Jóvenes (EMTJ 2024), uno de cada tres estudiantes de entre 13 y 15 años ha probado vapeadores con nicotina alguna vez en su vida. En tanto, un 15% declaró haberlos utilizado durante el último mes.
En paralelo, la propuesta audiovisual abrió un debate en redes sociales debido a su particular diseño. Algunos usuarios cuestionaron la estética de los personajes e incluso apuntaron a un eventual uso de inteligencia artificial.
Entre los comentarios críticos, una persona ironizó: “Volveré a fumar gracias a esto”. Otro usuario cuestionó directamente la elaboración de las imágenes: “¿A quién fue el genio que se le ocurrió ‘hacer’ (escribir prompt) esta aberración?”.
¿Pa’ qué fumas, si el cigarro aumenta el riesgo de sufrir un infarto y en Chile provoca 52 muertes cada día? Hay muchas canciones que se quedan pegadas, pero ninguna adicción debería quedarse contigo. La única adicción que queremos para tu vida es esta canción. 🎶 #PaQuéFumas #EligeNoFumar— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) November 13, 2026