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“Volveré a fumar gracias a esto”: las reacciones que provocó la nueva campaña del Minsal contra el vapeo

La iniciativa utiliza personajes animados y una estética circense para advertir sobre los efectos de la nicotina. Su propuesta visual generó opiniones divididas en redes sociales.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Con una particular estética circense, personajes animados y órganos personificados, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó una nueva campaña para advertir sobre los efectos del consumo de tabaco y el vapeo entre adolescentes.

La iniciativa, dirigida principalmente a jóvenes, generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el diseño de las piezas audiovisuales y otros destacaron su elaboración.

Las reacciones que provocó la nueva campaña del Minsal contra el vapeo

Bajo el eslogan “¿Pa’ qué fumas?”, la propuesta utiliza a un anfitrión y a las denominadas ‘frutitas mentirosas’, figuras que representan los saborizantes y aromatizantes de los cigarrillos electrónicos.

A través de estas ilustraciones, también muestra cerebros, pulmones y corazones deteriorados para graficar las consecuencias que puede tener la exposición a la nicotina.

La campaña fue presentada ante estudiantes del Colegio Providencia y tiene como público prioritario a adolescentes de entre 12 y 14 años. Asimismo, contempla acciones dirigidas a jóvenes de 18 a 20 años y a madres, padres y cuidadores.

Su lanzamiento responde a las cifras de consumo de estos dispositivos entre escolares: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Tabaco en Jóvenes (EMTJ 2024), uno de cada tres estudiantes de entre 13 y 15 años ha probado vapeadores con nicotina alguna vez en su vida. En tanto, un 15% declaró haberlos utilizado durante el último mes.

En paralelo, la propuesta audiovisual abrió un debate en redes sociales debido a su particular diseño. Algunos usuarios cuestionaron la estética de los personajes e incluso apuntaron a un eventual uso de inteligencia artificial.

Entre los comentarios críticos, una persona ironizó: “Volveré a fumar gracias a esto”. Otro usuario cuestionó directamente la elaboración de las imágenes: “¿A quién fue el genio que se le ocurrió ‘hacer’ (escribir prompt) esta aberración?”.

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