“Volveré a fumar gracias a esto”: las reacciones que provocó la nueva campaña del Minsal contra el vapeo

La iniciativa utiliza personajes animados y una estética circense para advertir sobre los efectos de la nicotina. Su propuesta visual generó opiniones divididas en redes sociales.

Con una particular estética circense, personajes animados y órganos personificados, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó una nueva campaña para advertir sobre los efectos del consumo de tabaco y el vapeo entre adolescentes.

La iniciativa, dirigida principalmente a jóvenes, generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el diseño de las piezas audiovisuales y otros destacaron su elaboración.

Las reacciones que provocó la nueva campaña del Minsal contra el vapeo

Bajo el eslogan “¿Pa’ qué fumas?”, la propuesta utiliza a un anfitrión y a las denominadas ‘frutitas mentirosas’, figuras que representan los saborizantes y aromatizantes de los cigarrillos electrónicos.

A través de estas ilustraciones, también muestra cerebros, pulmones y corazones deteriorados para graficar las consecuencias que puede tener la exposición a la nicotina.

La campaña fue presentada ante estudiantes del Colegio Providencia y tiene como público prioritario a adolescentes de entre 12 y 14 años. Asimismo, contempla acciones dirigidas a jóvenes de 18 a 20 años y a madres, padres y cuidadores.

Su lanzamiento responde a las cifras de consumo de estos dispositivos entre escolares: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Tabaco en Jóvenes (EMTJ 2024), uno de cada tres estudiantes de entre 13 y 15 años ha probado vapeadores con nicotina alguna vez en su vida. En tanto, un 15% declaró haberlos utilizado durante el último mes.

En paralelo, la propuesta audiovisual abrió un debate en redes sociales debido a su particular diseño. Algunos usuarios cuestionaron la estética de los personajes e incluso apuntaron a un eventual uso de inteligencia artificial.

Entre los comentarios críticos, una persona ironizó: “Volveré a fumar gracias a esto”. Otro usuario cuestionó directamente la elaboración de las imágenes: “¿A quién fue el genio que se le ocurrió ‘hacer’ (escribir prompt) esta aberración?”.