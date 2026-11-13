La puesta en marcha de Amazon Web Services (AWS) esta semana en el país y la reciente conformación de una mesa permanente liderada por el Gobierno para acelerar la instalación de data centers, son señales que buscan situar a Chile como uno de los principales polos tecnológicos de Latinoamérica. Impulsado por el auge de la inteligencia artificial, este despliegue de centros promete soberanía de datos, menor latencia y una valiosa demanda para absorber los excedentes de energías renovables.

Sin embargo, estas multimillonarias inversiones chocan de frente con una compleja restricción local: la falta de capacidad en la red de transmisión eléctrica, que acaba de frenar seis proyectos clave en la Región Metropolitana, evidenciando un cuello de botella estructural que amenaza con limitar el crecimiento del sector.

Este contraste ocurre además en medio de una intensa carrera regional por atraer el negocio de la computación a gran escala. Mientras Brasil apuesta por agresivas exenciones tributarias, Uruguay aprovecha sus zonas francas y Argentina explora el potencial eólico y climático de la Patagonia para albergar estos centros, expertos consultados por EL DÍNAMO advierten que Chile enfrenta el desafío urgente de descentralizar su infraestructura fuera de las comunas con estrés hídrico de Santiago. Más allá de los anuncios y los megavatios (MW) comprometidos, el debate de fondo apunta a repensar cómo y dónde crecer para que esta multimillonaria infraestructura se traduzca en valor científico, tecnológico y económico sostenible.

La mesa permanente continúa la política del gobierno anterior que impulsó el Plan Nacional de Data Centers. La iniciativa tiene el objetivo de reducir trabas burocráticas y coordinar a los organismos públicos en la aprobación de estas inversiones. Sesionará semanalmente y será presidida por el Ministerio de Ciencias, mientras que el Ministerio de Economía asumirá la secretaría ejecutiva. Además, participarán las carteras de Vivienda y Urbanismo, Energía y Bienes Nacionales, junto con representantes del sector privado, como la Asociación de Data Centers.

“Queremos remover las barreras burocráticas y evitar así que la inversión siga yéndose a otros países”, sostuvo la ministra Ximena Lincolao, quien explicó que la tramitación puede extenderse hasta tres años, lo que, a su juicio, dificulta la llegada de nuevas inversiones tecnológicas al país.

La posición de Chile en la “batalla” por los data centers en la región

Chile es uno de los países de Latinoamérica con más data centers, cuyo sitial ha generado debate sobre su evaluación y regulación. Estas infraestructuras que permiten, entre otras cosas, el funcionamiento de la IA, alojan servidores de almacenamiento y sistemas operativos que facilitan la distribución de datos y servicios digitales, incluidos los de streaming y redes sociales. En concreto, la conexión que intercambian los dispositivos móviles es factible producto de estas estructuras.

De acuerdo a JLL, Chile es el tercer país de América Latina con mayor capacidad de data centers y reúne alrededor del 15% del total regional. Esto, considerando que tiene condiciones relativamente estables para la inversión, cuenta con una importante capacidad de generación renovable y buena conexión digital con el resto del mundo.

“El país está bien posicionado. A mediados de 2025 Chile era el segundo país de América Latina en capacidad instalada, con unos 243 MW. Brasil tenía 700 MW, México 235 y Argentina cerca de 5. O sea, Chile tiene casi un quinto de la capacidad de la región con alrededor del 3% de su población”, detalló a este medio Germán Gómez, académico del Instituto de Data Science UDD.

“Detrás de este interés está la inteligencia artificial. Según la Agencia Internacional de Energía, los data centers consumieron cerca de 415 TWh en 2024, alrededor del 1,5% de la electricidad del mundo, y esa cifra se duplicaría hacia 2030. Los servidores para IA crecen cerca de 30% al año. En Estados Unidos y Europa ya cuesta conseguir energía y conexión a la red, así que las empresas salen a buscar electricidad limpia, barata y estable en otros lados”, añadió.

Respecto a lo que sucede con Argentina, que ve en la Patagonia una oportunidad para recuperar terreno en la región en este ámbito, el experto afirmó que hay un detalle técnico que lo explica. “Para entrenar un modelo da lo mismo estar cerca de los usuarios; lo que se necesita es mucha energía. Allá hay viento constante, frío que abarata el enfriamiento, gas de Vaca Muerta y terreno de sobra. Pero por ahora son anuncios, y ninguno de los grandes proyectos patagónicos está funcionando. Chile llega con una matriz mayoritariamente renovable, estabilidad y el cable submarino Humboldt a Australia, que debería empezar a operar en 2027”, expresó.

Respecto a las acciones de los otros países de la región para atraer inversión, la mayoría ha optado por incentivos tributarios.

“Brasil promulgó en septiembre una ley que crea el régimen Redata: suspende por cinco años varios tributos a la compra de equipos, pero exige abastecerse con energía renovable o de baja emisión y destinar al menos un 10% de la capacidad al mercado brasileño. Argentina discute en el Congreso el llamado Súper RIGI, que apunta a inversiones de al menos US$ 1.000 millones y tiene a los grandes data centers de IA entre sus principales destinatarios. Uruguay ha usado su régimen de zonas francas, bajo el cual Google obtuvo autorización para un data center de US$ 850 millones”, comentó Sebastián Ferrada, académico de Universidad de Chile y de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial (IDIA).

Qué gana Chile con los data centers (y los costos)

Actualmente hay un total de 36 data centers operando en Chile, con una capacidad instalada de 255 MW. En la Región Metropolitana, la mayor parte de las estructuras operativas se concentran en el sector norte y centro de la capital, los cuales representan el 39% y 33% del total, respectivamente. La zona poniente concentra el 18% y la zona sur apenas un 9%, según un informe de la consultora Colliers.

Nuestro país tiene diversas ganancias al albergar estos centros, de acuerdo a Gómez. “Una es cercanía: si los datos y los modelos de inteligencia artificial se procesan acá, los servicios responden más rápido y la información de personas, empresas y del Estado puede quedarse bajo ley chilena. Otra es acceso a cómputo. Universidades, startups y servicios públicos podrían entrenar y usar modelos sin depender de servidores en Estados Unidos. Y podría aparecer un comprador estable para la energía renovable que hoy se pierde, siempre que los centros se instalen donde esa energía sobra o haya almacenamiento”, manifestó.

No obstante, aseveró que en empleo hay que bajar las expectativas. “Un estudio que siguió 1.584 data centers en Estados Unidos encontró que, una vez operando, cada uno contrata directamente a unas pocas decenas de personas. El efecto en la zona se nota en servicios técnicos, no en los negocios locales”, afirmó.

Siguiendo en esa línea, Ferrada manifestó que “los data centers generan pocos empleos permanentes: el proyecto de ODATA en la Región Metropolitana, por ejemplo, estimaba unos 500 empleos durante la construcción y cerca de 100 en operación. Además, según PwC, cerca del 95% de la inversión en data centers en Chile corresponde a equipamiento tecnológico (servidores, almacenamiento, redes y GPU), que en su mayoría se importa. La parte de la inversión que queda en la economía local es bastante menor que la cifra que se anuncia”.

En cuanto a los costos que implica la instalación de estos centros, Gómez expuso que estos los asumen los territorios, en materia de “energía, capacidad de la red, agua y suelo”, poniendo como ejemplo el disputado proyecto de Google en Cerrillos, que originalmente iba a sacar 169 litros por segundo de un acuífero de Santiago para enfriar servidores. Después de que el Tribunal Ambiental anulara parcialmente su aprobación, la empresa lo rediseñó con enfriamiento por aire.

“También importa dónde se pagan los impuestos. La patente municipal se reparte según los trabajadores de cada sucursal, así que un data center con pocos empleados deja poco en su comuna”, explicó.

Por su parte, Andrés Díaz, director de la Escuela de Ingeniería Industrial UDP e investigador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable, enfatizó en el desafío ambiental, que “pone a prueba los mecanismos de evaluación de estos proyectos. También está la posible oposición de las comunidades, especialmente cuando los proyectos se emplazan en zonas con estrés hídrico. Aunque algunas tecnologías de refrigeración requieren poca agua, su instalación en estos territorios puede generar preocupación y conflictos, independientemente de su consumo real”.

La infraestructura que se requiere: transmisión eléctrica como “piedra de tope”

Para la instalación de los data centers se necesita energía disponible las 24 horas y capacidad para conectarse a la red; buena conectividad de fibra y cables submarinos; terrenos con un uso de suelo compatible; y un sistema de enfriamiento que no compita con el agua para consumo humano. A eso se suman reglas de tramitación predecibles y personas capacitadas para operar estas instalaciones, según explicó Ferrada.

El caso de los seis proyectos que fueron frenados recientemente, “muestran que hoy la principal restricción es la transmisión, no la generación. Seis solicitudes de conexión que suman 1.420 MW recibieron respuestas desfavorables del Coordinador Eléctrico por falta de capacidad en subestaciones. El problema de fondo es de plazos: un data center se construye relativamente rápido, mientras que una línea de transmisión o la ampliación de una subestación puede tomar varios años. Según el gremio de las transmisoras, solo el 30% de sus proyectos va al día”.

De acuerdo a los expertos, un data center se construye en tres o cuatro años, en cambio, una obra de transmisión toma entre cinco y siete. “Lo que me llama la atención es que en 2025 Chile botó más de 6 TWh de energía solar y eólica, sobre todo en Antofagasta y Atacama, porque no había cómo sacarla de ahí. Es más de lo que consumirían en un año todos los data centers del país funcionando al máximo, aunque para aprovecharla habría que llevarla hasta ellos o guardarla para la noche”, dijo Gómez.

Bajo este contexto, Ferrada aseveró que existe una paradoja: “Se pierde energía renovable en el norte mientras en Santiago no hay dónde conectar nuevos proyectos. Por eso tiene sentido evaluar data centers ubicados cerca de la generación, y diseñarlos como consumos flexibles que concentren el cómputo en las horas de mayor producción solar. En Argentina, por ejemplo, se incorporó al proyecto de ley la exigencia de que los grandes data centers cuenten con subestaciones propias”.

En el caso del agua ya existen alternativas: enfriamiento por aire o híbrido, uso de aguas tratadas o reutilizadas y aprovechamiento del calor residual. “Tienen costos, porque los sistemas secos suelen consumir más energía, pero en zonas con estrés hídrico deberían ser la primera opción”, expuso el académico de la U de Chile.

La inversión que se proyecta en la industria y los desafíos que enfrenta el país

Según el informe de Colliers del primer semestre de 2026, Chile tiene 34 proyectos de cara a los próximos años, algunos nuevos y otras ampliaciones de centros que ya operan.

“Las cifras cambian según la fuente, pero el orden de magnitud es claro. El Plan Nacional de Data Centers identificó 30 proyectos hacia 2028 por más de US$4.000 millones. La industria habla de más de US$7.500 millones comprometidos por los grandes proveedores, y solo Amazon Web Services anunció más de US$4.000 millones, repartidos en 15 años. El Coordinador Eléctrico proyecta que el consumo de los data centers se cuadruplique al 2030″, comentó Gómez.

Respecto a los desafíos que enfrenta el país, el académico UDD enfatizó que más del 60% de su electricidad vino de fuentes renovables. Considerando lo anterior, “el cuello de botella está en la transmisión. A fines de 2025, más del 70% de las obras en desarrollo venía atrasada”, afirmó.

Además de la transmisión eléctrica, Ferrada enfatizó en la necesidad de agilizar la puesta en marcha de los proyectos, pero que esto no signifique evaluar menos.

“Reducir la evaluación ambiental puede terminar generando más judicialización. El desafío también está sobre el agua y la concentración en unas pocas comunas. Y finalmente capturar valor local: formar talento, desarrollar proveedores y asegurar acceso a cómputo para la investigación nacional”, manifestó.

En esa línea, llamó a “desarrollar nuestra infraestructura de una manera sostenible y que beneficie al país no solo en términos económicos sino que sociales y científicos”.

Por su parte, Gómez dijo: “En sostenibilidad pediría algo simple: medir y publicar. Que cada data center informe cuánta energía y agua usa, y qué parte de su electricidad es renovable hora a hora, no como promedio anual. Sin esos datos es imposible saber si esta industria le está haciendo bien al país”.

“Si se planifican adecuadamente se podrían utilizar gran parte de las fuentes renovables de energía de Chile para compensar este impacto y desplegar los centros de datos más al sur donde las temperaturas ayuden a refrigerar los centros de datos“, sentenció Ricardo Pérez, académico de Ciencias de la Computación de la Universidad de Talca.