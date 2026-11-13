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VIDEO – Revelan segundo video de la agresión contra Luis Slimming: así fue el ataque en pleno show en Arica

El comediante fue atacado por un hombre que irrumpió en el escenario del Hotel Antay. Tras el episodio, debió acudir a un recinto asistencial y la presentación fue cancelada.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Un violento episodio sufrió el comediante Luis Slimming durante su presentación en Arica, luego de que un hombre irrumpiera sorpresivamente en el escenario y lo atacara a golpes frente a los asistentes.

El hecho obligó a interrumpir el espectáculo y posteriormente se confirmó su suspensión.

Agresión contra Luis Slimming: así fue el ataque en pleno show en Arica

El incidente se produjo la noche del jueves en el Hotel Antay, mientras el humorista realizaba su rutina. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el sujeto se abalanzó sobre Slimming y comenzó a propinarle golpes de puño y patadas. Ante la agresión, el comediante intentó defenderse y respondió al ataque, hasta que varias personas intervinieron para separarlos.

Las imágenes fueron exhibidas en un especial del programa de internet “El sentido del humor”, espacio en el que Slimming participa junto a Marcelo “Coronel” Valverde, Héctor Romero y Cynthia Gallardo.

En esa instancia, el humorista apareció en silla de ruedas e incluso hizo una broma relacionada con lo ocurrido durante su presentación en el norte del país.

Entre el público se encontraban funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que estaban fuera de servicio y que intervinieron para detener al agresor. En tanto, tras el ataque, Slimming fue trasladado hasta un centro asistencial, mientras que la producción decidió cancelar el espectáculo.

Posteriormente, el comediante se refirió a lo sucedido a través de sus redes sociales, donde entregó detalles del episodio y buscó tranquilizar a sus seguidores.

Un loco se subió al escenario, no a partir de ningún chiste”, relató, descartando que la agresión estuviera relacionada con alguna de sus intervenciones humorísticas.

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