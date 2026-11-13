“Todo va a estar bien”. La frase que acompaña a José Antonio Kast desde su campaña de 2021 se convirtió en la consigna de la “nueva etapa” de su Gobierno desde la Cuenta Pública de junio. Ocho meses después de asumir, 68% de los consultados por Agenda Criteria cree que La Moneda es poco o nada capaz de cumplirla, y la decepción (46%) es la emoción que más despierta la frase.

Siendo Presidente, Kast la ha usado con matices. En enero, en Icare, la acompañó con un “si Dios nos quiere”; en las payas de Fiestas Patrias habló de un país “mucho mejor”, y ante la ONU aseguró que “el cambio va a llegar”. En la Cuenta Pública planteó que, frente al dilema entre popularidad y responsabilidad, elegirían siempre la segunda, y advirtió que el camino exigiría trabajo, esfuerzo, sacrificio y paciencia.

Un ajuste que se paga a plazo

Esa promesa descansa en dos pilares. El primero es el ajuste fiscal, cuyo estreno más costoso fue el 23 de marzo, cuando el Gobierno decidió no absorber el alza de los combustibles: las bencinas subieron $370 por litro y el Ejecutivo anunció siete medidas de mitigación. El segundo es la megarreforma, promulgada el 9 de octubre y publicada el 17 como ley, cuyas primeras medidas comenzaron a regir en noviembre y cuya rebaja del impuesto corporativo llega en 2027.

Las encuestas muestran los costos de la apuesta del Gobierno: Cadem registró la caída del mandatario del 57% de aprobación en marzo al 26% el 1 de noviembre. Entre las razones de rechazo, 43% mencionó la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales; 42%, el desempleo y el bajo crecimiento; y 29%, los combustibles.

Si bien la crisis protagonizada por el ministro de Justicia Fernando Rabat es la que más ha impactado a nivel mediático, en el oficialismo identifican el factor económico como el principal problema de gestión. “El Gobierno está en deuda en el corto plazo”, dijo la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), en conversación con EL DÍNAMO el pasado 20 de octubre.

Si bien la corrección llegó con el congelamiento del precio de las bencinas anunciado esta semana, las cifras macro se mantienen en un estado crítico: el INE informó que la desocupación llegó a 9,8%; el Imacec cayó 1,5% en julio —su peor registro en más de tres años—; y la inflación anual en octubre llegó a 4,5%, por sobre la meta de 3% del Banco Central.

A ello se suma el factor de la recesión. Esta semana, en una entrevista con Bloomberg, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que Chile atraviesa “técnicamente una recesión”, diagnóstico que el Gobierno se había resistido a hacer.

Con todo, el Gobierno mantiene la mirada en el horizonte. En Enade, el 28 de octubre, Quiroz proyectó 3,3% de crecimiento para 2027 y 8,1% de alza en la inversión, y reiteró como metas un crecimiento tendencial de 4% y un desempleo de 6,5% al término del mandato.

Cuánta paciencia queda

Para Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, el problema no es el plazo sino la credibilidad. “La paciencia se sostiene cuando las personas ven señales de que el esfuerzo está teniendo sentido y que la mejora futura es creíble”, dice.

Consultada por la idea de que la ciudadanía deba “aguantar” este periodo, advierte que la palabra “puede transmitir que el costo de la estrategia recae principalmente en las personas, mientras los beneficios se proyectan hacia el futuro”, y que, si el Gobierno no explica sus medidas, “el cansancio puede transformarse en desconfianza y el Gobierno puede perder apoyo antes de que sus políticas alcancen a mostrar resultados”.

El director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, sostiene que “es muy difícil que un diseño así resulte, salvo que se transmita de modo permanente, persuasivo y con sentido de urgencia a la ciudadanía, que se está haciendo todo lo posible por mejorar las cosas”.

Recuerda que Kast ganó hace menos de un año con casi 60% porque la ciudadanía le creyó sus promesas, y que hoy “hay un riesgo de frustración muy grande”. Con sus decisiones, dice, el Presidente “se ha ido descapitalizando”.

El politólogo Cristóbal Bellolio apunta a una tensión de origen: “La gente percibe que hay, por supuesto, una inconsistencia entre un Gobierno de emergencia y uno que te pide paciencia”. Eso, afirma, también golpea a los parlamentarios oficialistas, que “tienen que pedirle paciencia también a su electorado, lo que va erosionando la confianza y hace más fácil ser díscolo”.

Bellolio, en todo caso, reconoce una ventaja del Gobierno: no tiene elecciones de medio mandato lo que “le da la confianza para poder apostar a futuro”. Pero “es una apuesta arriesgada”, concluye.

Hernán Campos, académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, plantea que “parte importante de su tarea es mostrar capacidad de respuesta y liderazgo para los problemas del presente”. Y propone que “un cambio de gabinete le podría brindar un nuevo brío al gobierno y fijar metas de corto plazo que complementen a las de largo plazo”, y recuerda que el gobierno de Boric realizó una maniobra similar tras la derrota en el primer proceso constituyente.

Si no hay señales de mejor conducción política, advierte, “los partidos de gobierno podrían comenzar a tomar distancia del presidente Kast”, con miras a 2028.

El tope a las bencinas: ¿ajuste o giro?

El lunes 9 de noviembre, ante la amenaza de paro, Kast anunció un proyecto que limita a $20 por litro las alzas de las bencinas durante 90 días. El anuncio no evitó el paro del martes 10, que realizaron gremios medianos y pequeños, mientras las dos grandes confederaciones no adhirieron. Eso sí, marcó un matiz importante en torno a la postura del Gobierno que se había resistido a este tipo de medidas de contención. El gobierno más tarde se allanó a congelar los precios hasta febrero y ofreció nuevos beneficios tributarios para el gremio transportista

¿Es un cambio de paradigma? Tres de los cuatro consultados matizan la idea de un giro. Valenzuela habla de “una tensión y de un ajuste frente a una situación concreta, más que de un cambio de paradigma ya consolidado”, y precisa que habría que ver si la intervención se vuelve permanente y cómo se financia.

Alvarado dice que “no necesariamente” es un giro, porque “era una situación muy delicada” y el Gobierno “está débil”.

Campos, en tanto, afirma que “la inspiración doctrinaria del gobierno se mantiene” y que la austeridad fiscal no se ha visto comprometida mientras Quiroz siga en Hacienda.

Bellolio, en cambio, ve un costo de coherencia: “Hoy día el Gobierno ya no se ve una sola línea porque empieza a entregar cuando te piden”, lo que “significa entregar la señal a que otros grupos también pueden pedir”. Se pregunta, además, por qué no hubo esa flexibilidad con el bencinazo, “que fue lo que hipotecó gran parte de tu popularidad”.

Kast parte este sábado a una gira por Asia, con parte del oficialismo aún pidiendo cambios. Las Cuentas Nacionales del 18 de noviembre, una nueva Cadem y la tramitación del tope a las bencinas serán los próximos indicadores de cuánto margen le queda a la apuesta. Valenzuela resume lo que está en juego: “Las personas necesitan sentir que el costo de los ajustes no recae solo sobre ellas”.