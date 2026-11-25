Desde los casinos online hasta los reels y Spotify Wrapped, distintas experiencias digitales aprovechan la curiosidad y los mecanismos de recompensa para mantener a los usuarios pendientes de una pantalla

Si antes esperar los resultados de los juegos de azar significaba esperar los domingo en la tarde para ver los resultados, los avances tecnológicos y la digitalización han reducido esa experiencia a cuestión de segundos.

Un ejemplo de esta transformación son los casinos online, plataformas que han ganado presencia durante el último tiempo en el mundo digital, atrayendo a usuarios interesados en la emoción que genera la incertidumbre. Y aunque en Chile continúa el debate sobre la regulación de su funcionamiento, estas plataformas mantienen una alta presencia en internet.

Este caso es uno de los más representativos, pero la expectativa por conocer un resultado no se limita solo a los juegos de azar. También está presente en otras experiencias que despiertan curiosidad entre los usuarios, como por ejemplo el popular Spotify Wrapped.

La conocida recopilación anual de la plataforma musical sueca suele generar expectación entre los usuarios de la aplicación, quienes esperan descubrir cuáles fueron sus principales tendencias musicales, año tras año. Para este 2026, aún no se conoce con exactitud la fecha de publicación pero se estima que podría presentarse el miércoles 2 de diciembre, siguiendo el calendario de lanzamientos de ediciones anteriores.

El scroll infinito y los reels son otros ejemplos de cómo las plataformas digitales buscan mantener la atención de sus usuarios. La sucesión constante de contenidos y la posibilidad de encontrar algo inesperado pueden generar dinámicas de recompensa variable, incentivando a las personas a continuar navegando.

En psicología, este tipo de conductas se denomina refuerzo intermitente, y corresponde a “una serie de recompensas positivas que se entregan de forma aleatoria y ocasional, por lo cual se transforma en algo impredecible”, según declara la Asociación Española de Psicología Sanitaria.

Aunque la expectativa por recibir una recompensa puede formar parte de experiencias digitales cotidianas, es importante reconocer cuándo deja de ser una conducta controlable. En el caso de los juegos de azar, la búsqueda constante de esa gratificación puede derivar en comportamientos compulsivos, con consecuencias económicas, familiares y personales. La diferencia entre entretenerse y perder el control puede ser más difícil de reconocer cuando la posibilidad de obtener una recompensa está siempre a un clic de distancia y es allí donde muchos se preguntan si realmente somos capaces de distinguir el azar real del que alguien ha decidido hacer que sintamos y marcar esos límites.