En su acción judicial, Rabat buscaba que Bassa eliminara publicaciones de redes sociales y que se abstuviera de comentar las rebajas de penas a violadores de niños.

AGENCIA UNO

La Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó la querella presentada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en contra del diputado Jaime Bassa (FA), en la cual le pedía borrar publicaciones de redes sociales y evitar que siguiera comentando la rebaja de penas, por vía administrativa, a violadores de niños.

El tribunal de alzada porteño planteó que los dichos del legislador de oposición se dan en el marco de la deliberación política.

“Las expresiones y publicaciones que se reprochan al recurrido se inscriben en el contexto de la deliberación política, que suele asumir tonos álgidos y a veces descarnados, sin que de ello pueda inferirse, de entrada, una afectación a la honra de quienes participan en dicho debate, y visto lo dispuesto en el numeral 2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara inadmisible el recurso”, consignó la Corte de Apelaciones.

En su acción judicial, el ministro Fernando Rabat pedía borrar una publicación realizada por Jaime Bassa el pasado 27 de octubre donde cuestionaba sus acciones en la cartera de Justicia y solicitaba responsabilidades políticas.

Rabat buscaba buscaba eliminar dicho contenido de Facebook e Instagram, junto con ordenar al diputado del FA de abstenerse de realizar nuevas declaraciones sobre la rebaja de penas a violadores de niños.

Ante esta decisión del Poder Judicial, el diputado Bassa recalcó a Infogate que “la decisión de la Corte de declarar inadmisible este recurso es una derrota para un Gobierno que ha pretendido restringir la libertad de expresión de un parlamentario”.

“Me parece gravísimo que se haya recurrido a los tribunales, en nombre del presidente de la República y del ministro de Justicia, para intentar impedir futuras declaraciones sobre un asunto de evidente interés público. Esto plantea un serio riesgo de censura previa y afecta principios fundamentales de nuestra democracia. Mi responsabilidad como diputado es fiscalizar los actos del Gobierno y vamos a seguir haciéndolo, especialmente frente a decisiones tan graves como las rebajas de condena a responsables de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”, argumentó el legislador del FA.