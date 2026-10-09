UNAB apuesta por la innovación, salud y la formación global con anuncio de nuevas carreras 2027

La Universidad Andrés Bello ampliará su oferta académica con programas alineados con los desafíos y requerimientos en áreas importantes en nuestro país y en los mercados internacionales.

La Universidad Andrés Bello (UNAB) anunció importantes novedades para el proceso de Admisión 2027, incorporando carreras diseñadas para responder a las nuevas demandas del mundo laboral y a los desafíos de una economía cada vez más globalizada y tecnológica.

La casa de estudios sumará a su oferta Ingeniería Civil Biomédica, una carrera que integra ingeniería, ciencias de la salud y tecnologías digitales para desarrollar soluciones innovadoras en ámbitos como inteligencia artificial, dispositivos médicos, análisis de datos y salud digital.

La nueva carrera busca formar profesionales capaces de contribuir a la transformación de los sistemas de salud, combinando conocimientos de ingeniería clínica, biomecánica, bioseñales, imágenes médicas y gestión de tecnologías sanitarias. El programa también contempla experiencias de aprendizaje vinculadas a hospitales, centros de salud, empresas y proyectos de innovación, fortaleciendo tempranamente el contacto de los estudiantes con entornos reales.

Con visión internacional

A esta incorporación se suman dos programas internacionales impartidos a través de UNAB International College: Engineering and Technology Management y Global Management, carreras bilingües que permiten obtener un doble grado junto a Arizona State University (ASU), reconocida entre las universidades más innovadoras de Estados Unidos.

Ambas propuestas consideran tres años de formación en Chile y un cuarto año en ASU, entregando una sólida preparación para liderar proyectos tecnológicos, gestionar organizaciones globales y desenvolverse en entornos multiculturales.

Engineering and Technology Management está orientada a la gestión de proyectos de ingeniería, operaciones, transformación digital e inteligencia de negocios, mientras que Global Management pone el foco en la estrategia, los negocios internacionales, el liderazgo y la generación de proyectos con alcance global.

Ambas carreras buscan formar profesionales preparados para enfrentar escenarios complejos y altamente competitivos, con una mirada internacional desde el inicio de su formación.

Como parte de las proyecciones institucionales, la UNAB también anunció que durante 2027 abrirá la carrera de Medicina en el Campus Casona de Las Condes, un hito que se enmarca en la conmemoración de los 25 años de esta sede. La incorporación permitirá ampliar las oportunidades de formación en una de las disciplinas más demandadas del país y reforzar el liderazgo de la universidad en el área de la salud.

“Estamos construyendo una oferta académica que dialoga directamente con las transformaciones que viven las industrias, las organizaciones y la sociedad. Queremos que nuestros estudiantes accedan a carreras con alta proyección, vinculadas a la innovación, la salud, la tecnología y la internacionalización”, afirmó Luis Vidal, director de Admisión y Difusión de la Universidad Andrés Bello.

“La apertura de Ingeniería Civil Biomédica responde a una tendencia mundial donde convergen la ingeniería y la salud. Se trata de una disciplina llamada a jugar un rol clave en el desarrollo de soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas y la eficiencia de los sistemas sanitarios”, agregó.

Respecto de los nuevos programas internacionales, Vidal destacó que “estas carreras permiten a los estudiantes vivir una experiencia formativa global desde el primer día, con programas bilingües, doble grado y una vinculación directa con Arizona State University, una de las instituciones más prestigiosas e innovadoras del mundo”.

Asimismo, subrayó que “además, los programas de International College entregan un permiso a sus egresados, en el modelo full program, para trabajar en los Estados Unidos, por 1 y hasta 3 años posterior a la graduación, dependiendo de la carrera cursada”.

Finalmente, Vidal concluyó que “la futura apertura de Medicina en Campus Casona representa una noticia muy significativa para la comunidad universitaria. Coincide con los 25 años de una sede emblemática para la UNAB y refleja nuestro compromiso permanente con el desarrollo de la educación superior y de las profesiones de la salud en Chile”.