En medio de los cuestionamientos por su ausencia, la diputada defendió previamente su licencia y emplazó a sus críticos a presentar antecedentes ante la Comisión de Ética.

El implantólogo bucomaxilofacial, Francisco Valdés Pérez, denunció que su firma fue utilizada sin autorización en un certificado odontológico presentado por la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, para justificar una licencia médica de 14 días.

El profesional aseguró que el documento no fue elaborado por él y anunció acciones legales para esclarecer lo ocurrido.

Caso Firmas 2.0: odontólogo anuncia acciones legales tras polémica por certificado de diputada Parisi

A través de un comunicado, Valdés afirmó que el certificado, fechado el 24 de noviembre, incorporó su firma sin su consentimiento. “El documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización”, sostuvo.

Asimismo, manifestó preocupación por las consecuencias que esta situación podría tener en su trayectoria profesional y en los centros de salud donde trabaja. Por ello, adelantó que recurrirá al Ministerio Público para que se investigue quién confeccionó el documento, dónde fue utilizado y con qué propósito.

“Ejerceré las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables”, advirtió el odontólogo, quien también expresó su compromiso con la ética y el cumplimiento de la normativa sanitaria.

La polémica se originó luego de que Parisi presentara una licencia médica por dos semanas tras sufrir una complicación infecciosa asociada a un implante dental instalado el 30 de octubre. La parlamentaria debió someterse a una intervención de urgencia que contempló la extracción del implante, el lavado de la zona afectada y una sutura.

El reposo coincidió con la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, programada para el próximo lunes 30 de noviembre. En medio de los cuestionamientos por su ausencia, la diputada defendió previamente su licencia y emplazó a sus críticos a presentar antecedentes ante la Comisión de Ética.