Las siete isapres abiertas del sistema registraron utilidades por $28.735 millones durante el primer semestre de 2026, revirtiendo así las pérdidas por cerca de $7 mil millones que habían informado en igual periodo del año anterior.

Sin embargo, el resultado positivo estuvo impulsado por las ganancias obtenidas entre enero y marzo, ya que entre abril y junio la industria volvió a registrar números rojos.

Isapres anotan ganancias por $28.735 millones

Uno de los principales factores detrás de esta recuperación fue la disminución del gasto en Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL), asociado al pago de licencias médicas.

Este desembolso cayó un 22%, desde $381.918 millones en la primera mitad de 2025 hasta $297.205 millones en los primeros seis meses de este año, lo que redujo su participación sobre los ingresos por cotizaciones desde un 18,6% a un 13,7%.

A esto se sumó que los ingresos de las aseguradoras aumentaron un 5,5%, alcanzando los $2.168.697 millones, mientras que los costos de venta crecieron a un ritmo menor, de 3,5%, hasta los $1.960.504 millones. No obstante, los gastos de administración también subieron, con un incremento de 13,6%, llegando a $205.311 millones.

Pese al balance semestral positivo, las utilidades se concentraron en el primer trimestre, cuando las isapres acumularon ganancias por cerca de $31 mil millones. En contraste, entre abril y junio registraron pérdidas por $2.500 millones, en un periodo marcado por el aumento de las enfermedades respiratorias y la mayor demanda de atenciones médicas durante el invierno. En ese contexto, la Superintendencia de Salud señaló que las diez aseguradoras en operación cumplen con los mínimos legales de patrimonio, liquidez y garantía.

Resultados por isapre

Consalud: $15.301 millones.

$15.301 millones. Colmena: $9.951 millones.

$9.951 millones. Cruz Blanca: $5.600 millones.

$5.600 millones. Banmédica: $1.300 millones.

$1.300 millones. Nueva Masvida: $1.896 millones.

$1.896 millones. Vida Tres: pérdidas por $3.000 millones.

pérdidas por $3.000 millones. Esencial: pérdidas por $2.250 millones.

En comparación con el primer semestre de 2025, Colmena fue la aseguradora que más aumentó sus utilidades, con un alza de 159%, seguida por Consalud, que creció un 29%.

En tanto, Banmédica y Cruz Blanca pasaron de pérdidas a ganancias, mientras que Nueva Masvida redujo sus resultados positivos en 25%. Esta última es, además, la única que ya completó el pago de las devoluciones a sus afiliados, por lo que podrá retirar utilidades y repartir dividendos, a diferencia de las demás, que aún deben saldar sus deudas.