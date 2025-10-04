“Tomé la decisión porque estar calvo ya no era opción, relata en conversación con EL DÍNAMO, el periodista Jorge “Coke” Hevia: “Era estar pelado, raparme o intentar con el tratamiento. Era el último recurso para solucionar una situación con la que no me sentía cómodo y los resultados fueron increíbles”.

El periodista deportivo de 42 años fue uno de los rostros que decidió someterse a un implante capilar en la Clínica Témpora.

“Fue tan radical el cambio, que me miro al espejo, me río y digo: ‘¡Oh, qué bkn! Estoy demasiado conforme y feliz con el cambio‘”, dijo.

“Si tienen ganas de volver a tener pelo, háganlo. No es doloroso. No se dejen estar, si tienen la idea en la cabeza, yo se los recomiendo al 100%. Lo más difícil es atreverse”, añadió.

Implante capilar de Jorge “Coke” Hevia.

En los últimos años, Chile ha experimentado un notable auge en el tratamiento del implante capilar. Lo que antes era un procedimiento costoso y reservado para unos pocos, hoy está al alcance de más personas gracias al avance de la tecnología, la mayor oferta de clínicas especializadas y una creciente preocupación estética entre hombres y mujeres.

Esta tendencia responde no solo a motivos de vanidad, sino también al impacto psicológico que puede generar la pérdida de cabello, afectando la autoestima y la imagen personal.

La tecnología utilizada ha avanzado considerablemente, permitiendo resultados más naturales y menos invasivos, especialmente con técnicas como la FUE (Extracción de Unidades Foliculares), que es la más demandada en la actualidad.

Junto con ello, la influencia de figuras públicas como Álvaro Rudolphy, José Antonio Neme, César Campos, Luis Jara, Daniel Valenzuela, Naya Fácil y María José López, entre otros, quienes han visibilizado sus propios procesos de trasplante capilar, ha contribuido al aumento sostenido de la demanda.

A sus 29 años, Cristóbal Vera, periodista de 24 Horas, decidió adelantarse a la calvicie con un implante capilar. Lo hizo por una razón simple, ya que sentirse mejor consigo mismo y recuperar su seguridad.

“Mi papá es pelado y me heredó esa maldición. Hace tres años empezaron a notarse las entradas, y desde entonces supe que en algún momento tendría que hacer algo. Este año, como medida preventiva, decidí actuar antes de que la calvicie siguiera avanzando”, dijo a EL DÍNAMO.

Tras someterse a una cirugía estética, el cambio en la imagen personal de Cristóbal no solo impactó su seguridad, sino que también despertó el interés de sus colegas.

“Acá en TVN, muchos colegas, de mi edad y mayores, me han preguntado sobre el procedimiento. Les generó curiosidad y varios se interesaron. Me hicieron muchas preguntas como si duele, cuánto cuesta, cómo es el proceso… Algunos incluso quieren ver cómo evoluciono para animarse ellos también”, contó.



Junto a ello, el animador de televisión César Antonio Campos, también decidió someterse a un implante capilar para reducir el tamaño de sus entradas y recuperar densidad en su cabello.

“Sentía que había llegado el momento de darme un gusto personal. La caída del cabello no era un problema grave, pero sí algo que notaba en el espejo y quería mejorar. Más que por vanidad, lo hice como un regalo para mí mismo, para sentirme mejor y más cómodo con mi imagen“, reconoció a EL DÍNAMO.

Fue el propio comunicador quien compartió la noticia en sus redes sociales, mostrando imágenes del procedimiento. “¡Adiós al chiste: ‘tienes más entradas que el Estadio Nacional’!”, escribió en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 200 mil seguidores.

Caída del cabello aumenta demanda de implantes en Chile

Además del crecimiento en la oferta médica, la demanda por este tipo de tratamientos ha aumentado debido a factores como el estrés, la genética y condiciones hormonales, que han hecho más común la caída prematura del cabello.

A esto se suma el creciente interés por la estética y el bienestar personal, lo que ha llevado a que más personas consideren el implante capilar como una inversión en su autoestima. Si bien los costos pueden variar, Chile se ha posicionado como un país con servicios competitivos en esta área dentro de América Latina, atrayendo incluso a pacientes del extranjero que buscan calidad a precios accesibles.

Michelle Mauret, jefa del Área Capilar de Clínica Terré, explicó a EL DÍNAMO que “la alta tasa de éxito de los implantes, la naturalidad de los resultados y la posibilidad de recuperar el cabello de manera definitiva han hecho que cada vez más personas opten por estos procedimientos, transformándolo en el estándar de referencia en el combate contra la alopecia”.

“Hemos notado progresivamente un aumento en el interés por este tratamiento. Y es que el implante capilar es una cirugía ambulatoria con anestesia local, mínimamente invasiva y con resultados definitivos, porque el cabello implantado se mantiene de por vida”, añadió Mauret.

Trasplante capilar del periodista Chico Pérez.

Implante capilar: técnicas, duración del procedimiento y tiempos de recuperación

El implante capilar se realiza extrayendo folículos pilosos de una zona con cabello abundante, como la nuca, para luego implantarlos en áreas con calvicie. De acuerdo a los expertos, el procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia local y puede durar varias horas, dependiendo de la cantidad de injertos.

“Existen dos técnicas para realizar el implante capilar; la técnica FUSS (Follicular Unit Strip Surgery) conocido como la técnica de la tira, ya que consiste en la extracción de una lonja de cuero cabelludo de la zona dadora del paciente (sector de la nuca), y de esa tira extraer las unidades foliculares a implantar. Por otra parte existe la Técnica FUE (Follicular Unit Extraction) Extracción de Unidades Foliculares, debido a que no deja una cicatriz visible en el cuero cabelludo. La técnica FUE es hoy en día la técnica a la vanguardia a nivel mundial, que si bien nuestros pacientes que llegan a necesitar un implante son 90% hombres, también es la más recomendada para mujeres”, explicó a EL DÍNAMO, la médico Capilar de Renacent Hair y Máster en Tricología, Macarena Droguett.

“En cuanto a la duración del procedimiento esto dependerá de la cantidad de unidades foliculares a implantar, y la zona que requiere el implante (cuero cabelludo, cejas o barba), por ejemplo: 1.500 unidades foliculares en el cuero cabelludo tiene una duración de 4-5 hrs. Mientras que el implante folicular de 3.000 unidades foliculares en el cuero cabelludo tiene una duración aprox. entre 7 – 9 horas”, dijo la experta.



Mientras que los resultados se pueden apreciar en los primero días posteriores al procedimiento, “luego pasa a una fase de Shock Loss, en donde el pelo se cae, pelo que comenzará a crecer a partir del tercer mes. A los 6 meses ya se ven cambios importantes, pero el resultado máximo se alcanzará entre los 12-18 meses“, aclaró la profesional de Renacent Hair, clínica que se encuentra ubicada en Vitacura y Las Condes.

Tratamiento capilar de la influencer Naya Fácil.

Confianza y autoestima del implante capilar

El implante capilar mejora significativamente la autoestima y la confianza de quienes lo realizan, al restaurar una apariencia natural y juvenil.

El animador César Capos fue enfático en señalar que el tratamiento “lo recomendaría, pero con la condición de que lo hagan bien informados y por decisión propia. Les diría que investiguen, que consulten con especialistas y que no lo vean como una varita mágica, sino como un complemento para sentirse mejor consigo mismos”.

En tanto, Cristóbal Vera, periodista de TVN, expresó que “a cualquier persona que se sienta insegura con este tema, o que quiera verse como alguna vez se vio, se lo recomiendo totalmente. A la larga, es una inversión en uno mismo: en tu imagen, seguridad y confianza. No tengan miedo ni vergüenza. Los tiempos están cambiando y cada vez más se deja atrás ese prejuicio de que el hombre no debe operarse o preocuparse por su apariencia. Mi consejo es claro: si quieres hacértelo, hazlo. Por la razón que sea. No tiene que importarte la opinión de los demás”.