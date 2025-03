¿Cada cuánto tiempo debo cambiar mi clóset?

Actualizado el 14 de Marzo de 2025

Conocer los distintos tipos de armario, te permitirá elegir el que mejor se adapta a tus necesidades, buscando que la ropa prevalezca en buen estado por más tiempo.

En Chile, mientras el tiempo avanza, las estaciones también, por lo tanto, es necesario adaptarse a las nuevas tendencias en closets. Sin embargo, cuando se pasan más de cinco años y aparte el espacio disponible se agota, es el momento de pensar en un cambio de closet.

Ya que, servirá para que las prendas de vestir se conserven en mejor estado. Además, el espacio dentro del closet luzca más ordenado y se puedan encontrar fácilmente todo aquello que sea necesario para complementar un outfit. Asimismo, será más sencillo elegir cómo vestirse todos los días.

Un experto indica que, aunque se tenga espacio suficiente, puesto que la ropa que no se usa por más de 6 meses se llena de polvo, así esté dentro del armario, es aconsejable hacer un reemplazo. Se trata de preservar en mejores condiciones las prendas, pero es algo que dependerá exclusivamente de las preferencias de cada usuario.

¿Cuándo es el momento ideal para cambiar de closet?

Son varios los factores que permiten identificar cuándo es necesario cambiar de closet, tanto estéticos como prácticos. Sin embargo, no es posible decir una fecha exacta, ya que todo dependerá de las necesidades de cada usuario en particular, pero puede ser cada cinco años. A continuación, estos son algunas de las señales a tener en cuenta para saber cuando hacerlo:

Poco espacio

Si la ropa ya no cabe en el armario o es complicado hacer una organización correcta, es una señal de que ya ha llegado el momento de pensar en un mueble de mayor tamaño o con mejor distribución. En el caso de tener que almacenar ropa por temporada en distintos lugares fuera del armario, quiere decir que ya es hora de hacer un reemplazo, pues el mueble antiguo se ha quedado pequeño.

Daños en el armario

Si las puertas no tienen una apariencia estética, no cierran bien, tienen bisagras rotas, los cajones no se mueven correctamente o la estructura en general presenta daños, es el momento de pensar en un reemplazo.

También, cuando la humedad, el moho y el desgaste ha hecho daños en la madera, es la hora de pensar en un closet 2 puertas o cualquier otro disponible en el mercado.

Cambio de estilo de vida

Si tu vida ha sido transformada y ahora quieres guardar ropa, zapatos y accesorios nuevos. Pero, sin dejar a un lado las prendas de vestir antiguas, es posible que tu armario se quede pequeño.

Lo mismo ocurre cuando la cantidad de ropa aumenta, siendo el momento para pensar en un armario de 4 puertas.

Búsqueda de un closet más moderno

Si el closet se ve antiguo y el usuario quiere algo nuevo, con soluciones de almacenamiento innovadoras. Por ejemplo, los cajones con compartimentos ocultos, organizadores, puertas correderas o iluminación interna, seleccionar un closet de 4 puertas o 2 puertas puede ser la opción.

Temporada del año

Piensa en la ropa que necesitarás para otoño y primavera, pues será momento en donde tus necesidades deberán estar cubiertas. Tampoco hay que dejar escapar las ofertas en nuevos muebles, siendo la oportunidad ideal para adquirir un closet nuevo.

Presupuesto

Se debe evaluar el presupuesto disponible antes de hacer una nueva adquisición, así como los modelos de closets del mercado. Si el bolsillo está limitado, habrá que sacrificar algunas opciones como accesorios interiores o pintura.

Entonces, el tiempo ideal para cambiar de closet es una vez que este deje de cumplir sus funciones, por lo que dependerá del uso que le dé cada persona.

Consejos para elegir un nuevo closet

Antes de seleccionar un closet en una tienda, es necesario tomar en cuenta el espacio disponible en casa o el lugar donde será ubicado. También hay que considerar las necesidades de organización, así como funciones o accesorios adicionales. El diseño elegido tiene que ser funcional, capaz de conservar todo en orden en todo momento, siendo el espacio que ocupa solamente uno de los factores a considerar.

Tipos de armarios disponibles

Los armarios cuentan con un diseño que permite aprovechar el espacio al máximo, conservando todo en orden. En el mercado existen distintos tamaños y tipos, como el closet de 2 puertas o closet de 4 puertas, capaces de adaptarse a las necesidades de cualquier usuario.

No importa cuáles sean las expectativas que se tengan en mente, hay diseños compactos para pequeños espacios o alternativas más amplias, pensados para habitaciones de mayores dimensiones. En otras palabras, cada uno de los armarios disponibles en el mercado aportarán estética y funcionalidad de acuerdo a los intereses del usuario.

En el caso de elegir un mueble de madera, este tendrá que adaptarse al presupuesto y estilo del cliente. Por ejemplo, las maderas de nogal o roble son duras, dando elegancia y durabilidad. Pero, también hay opciones como la madera de pino, la cual es perfecta para conservar una relación calidad/precio.