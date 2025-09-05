Regulación de apuestas en Chile: la industria reacciona a los puntos clave del proyecto de ley en curso

Representante de las plataformas sostiene que la iniciativa, con una tasa impositiva del 37,6% y otras medidas, podría no beneficiar al mercado chileno, sino lo contrario.

El debate sobre la regulación de las plataformas de apuestas en línea en el país ha sumado un nuevo capítulo. La Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea, a través de su abogado representante Carlos Baeza, ha expresado sus reservas sobre el Proyecto de Ley que actualmente se tramita en el Congreso.

Baeza afirmó en una reciente entrevista al portal Apuesta Legal Chile, que las acciones del Gobierno no demuestran una real voluntad de regular la industria. Según el representante, la inclusión de una propuesta para la prohibición total del juego en línea en el proyecto de ley, aunque fue rechazada, sugiere que la intención podría ser la de favorecer a un eventual operador estatal, en lugar de regular a los actores existentes.

Uno de los principales puntos que observó es la propuesta de una carga tributaria del 37,6% sobre las empresas, una de las más altas de la región. Baeza comparó esta cifra con la tasa del 12% que se aplica en países como Perú y Brasil, e indicó que una carga impositiva excesiva podría tener un efecto contraproducente. De acuerdo con el abogado, un impuesto tan elevado podría desviar a los jugadores hacia plataformas ilegales, lo que afectaría la recaudación fiscal y los objetivos de la regulación.

Baeza también criticó la medida de “cooling off” incluida en la iniciativa. Sostuvo que esta norma, que bloquea a los actuales operadores de obtener licencias y les impone impuestos retroactivos, carece de sustento legal. Mencionó que el mercado chileno ya cuenta con una tasa de canalización del 88%, con la participación de 25 compañías internacionales.

Asimismo, enfatizó en los beneficios que una regulación adecuada podría traer, siempre y cuando se implemente de manera correcta.

Mencionó un marco de protección legal para los apostadores, la promoción del juego responsable, la protección de datos y la prevención del lavado de activos. El proyecto también contempla un impuesto del 2% sobre los patrocinios deportivos, cuyos fondos se destinarían a las federaciones y comités olímpicos y paralímpicos del país.

El abogado Baeza mencionó el modelo de regulación de Perú como un referente para Chile. En dicho país, el regulador ha adoptado una visión de alianza público-privada, trabajando de manera conjunta con la industria en lugar de oponerse a ella, lo cual ha demostrado ser la mejor manera de aumentar la recaudación fiscal, proteger a los usuarios y combatir el juego ilegal.