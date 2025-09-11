Compras digitales en deco hogar: materiales predominan por sobre los descuentos

En 2025, la elección de muebles en Chile ya no se basa únicamente en las rebajas, sino que privilegia la calidad de los materiales, la practicidad y las propuestas de diseño sostenible.

El sofá se consolida como pieza clave, mientras tonos tierra y tejidos naturales reflejan un consumo más consciente y responsable, anticipando el próximo Cyber Monday. CEDIDA.

Los muebles en Chile atraviesan una etapa de redefinición, donde las decisiones de compra ya no están marcadas únicamente por el descuento, sino por factores como la calidad de los materiales, la funcionalidad y la experiencia de uso.

El sofá se consolida como la pieza central del hogar chileno en 2025. Lejos de ser solo un asiento, se ha convertido en un elemento que define estilo, confort y funcionalidad en los espacios de convivencia. El informe de tendencias de mobiliario indica que los modelos modulares y extragrandes son los preferidos, con diseños en L o en U que permiten configurar el espacio según las necesidades del usuario. A esto se suma el auge de las formas curvas y orgánicas, que buscan humanizar el ambiente y romper con la rigidez de las líneas rectas.

La paleta cromática también muestra un cambio: los tonos tierra, como beige, terracota y verde oliva, dominan los nuevos catálogos, acompañados por materiales sostenibles como lino, algodón reciclado y bouclé. Estas elecciones reflejan un consumo más consciente, donde los chilenos privilegian muebles que no solo se adapten al estilo de vida urbano, sino que también tengan un menor impacto ambiental.

Descuentos en el radar del consumidor

El próximo Cyber Monday, programado entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, será una instancia clave para quienes buscan renovar sus espacios. De esta manera, se esperan rebajas de hasta un 70% en la categoría de sofás, con un rango de precios que va desde futones básicos por menos de $100.000 hasta seccionales de lujo que superan el millón de pesos.

No obstante, especialistas advierten que no todo lo que brilla es oro. El informe alerta sobre la práctica de inflar precios previos al evento para luego aplicar descuentos engañosos, lo que obliga al consumidor a comparar valores antes de comprar. Además, se recomienda prestar atención a la calidad de los materiales y revisar las políticas de postventa, ya que los problemas más recurrentes se vinculan a entregas tardías y dificultades en el armado de los muebles.

Entre el diseño en tendencia y la calidad

La competencia en este segmento no se limita al precio. Mientras el retail masivo ofrece catálogos amplios y promociones agresivas, marcas de nicho apuestan por la personalización, materiales nobles y un servicio al cliente más cercano. Esta diferenciación refleja un cambio de mentalidad en el comprador, que ya no solo busca ahorrar, sino asegurar una experiencia de largo plazo.

En definitiva, la decoración en 2025 es mucho más que elegir piezas para resaltar el hogar. Representan una decisión de diseño, confort y estilo de vida, donde la elección inteligente durante el Cyber Monday dependerá tanto de la información previa como de la capacidad de distinguir entre una simple promoción y una verdadera inversión para el hogar.