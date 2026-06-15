El Uruguay de Bielsa debuta en el Mundial 2026: los partidos que se verán hoy en televisión abierta

Este lunes 15 de junio se jugarán los primeros duelos correspondientes a los grupos G y H, dos de los cuales transmitirá Chilevisión.

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La selección de Uruguay que dirige el técnico Marcelo Bielsa debutará este lunes 15 de junio en el Grupo H del Mundial 2026 ante el combinado de Arabia Saudita, en un partido que se disputará en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

Los charrúas y la selección arábica se medirán a partir de las 18:00 horas de Chile, en un duelo que dirigirá el árbitro italiano Maurizio Mariani.

En el otro partido correspondiente al mismo Grupo H, España jugará ante el debutante Cabo Verde, a partir del mediodía de Chile.

Además, este lunes también marcará el debut del Grupo G, en el que desde las 15:00 horas de Chile Bélgica jugará ante Egipto, mientras que más tarde, a contar de las 21:00 horas, Irán enfrentará a Nueva Zelanda.

Los partidos de hoy del Mundial 2026 por TV abierta en Chile

De acuerdo con lo informado, este lunes Chilevisión transmitirá por su señal abierta dos partidos del Mundial 2026.

El primero corresponde al duelo entre Bélgica y Egipto, que jugarán en el ⁠Lumen Field, en Seattle, Estados Unidos, y el arbitraje estará a cargo del brasileño Ramon Abatti Abel.

En tanto, el otro partido que transmitirá el canal chileno será el que jugarán el Uruguay de Bielsa y Arabia Saudita, desde las 18:00 horas.

Otras opciones para ver los partidos de esta jornada son DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos.