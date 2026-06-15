Arrau criticó al PC por proyecto que modifica Ley Naín-Retamal: “No es lo que Chile necesita”

El ministro de Seguridad anunció la presesentación de varios proyectos para reforzar “la protección de nuestros policías”.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó al Partido Comunista (PC) tras la presentación del proyecto que busca modificar la Ley Naín-Retamal.

La iniciativa opositora busca derogar algunos de los puntos más controversiales de la legislación como la presunción de legítima defensa para policías y gendarmes, además de restituir una redacción anterior del delito de apremios ilegítimos.

Durante la mañana, el secretario de Estado indicó que “vamos a dar urgencia a dos proyectos para reforzar la protección de nuestras policías, aumentar las penas por atentado contra sus funcionarios y extender la legítima defensa privilegiada a la policía que estén de franco e intervengan ante un delito para proteger a terceros”.

“Hay algunos que buscan debilitar la posición de Carabineros de Chile. Nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, de nuestras fuerzas de orden, y seguridad, porque ellos son quienes nos protegen y por tanto, nosotros debemos protegerlos cada día más”, agregó Arrau, en directa alusión al PC.

Consultado si contará con los votos para las iniciativas que impulsa el Gobierno, el ministro aseguró que “el apoyo a la iniciativas de seguridad es bastante transversal. Estas dos iniciativas no son respuesta a nada más que a nuestro compromiso por darles tranquilidad a los chilenos”.

“Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo y ese respaldo no solamente es la visita de un ministro del Presidente, un espaldarazo, otras cosas que esperamos a ingresar al Congreso, prontamente en temas laborales, sino que es también que tengan el respaldo de que pueden actuar tranquilos“, añadió.

Sobre la Ley Naín-Retamal, Arrau destacó que “fue un gran avance, pero precisamente cuándo ese carabinero, ese gendarme el día de mañana, ese funcionario la PDI, o de otra institución, que porta su arma de servicio, se necesita que también puede actuar efectivamente con esa legítima defensa privilegiada, cuando va a defender un tercero“.

Por último, el ministro Arrau criticó a los diputados PC detrás de la modificación a esta ley. “Es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día y es entender muy poco las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas”, recalcó.