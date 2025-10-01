A los 91 años falleció Jane Goodall, la mayor experta mundial en chimpancés y líder ecologista

El trabajo de Jane Goodall revolucionó la comprensión sobre el comportamiento de los chimpancés, los simios más cercanos a los seres humanos.

Por causas naturales y a los 91 años de edad falleció la etóloga británica Jane Goodall, la mayor experta mundial en chimpancés, de acuerdo con lo informado por la organización que fundó en 1977 y que lleva su nombre.

A través de un comunicado, la institución precisó que “el Instituto Jane Goodall ha recibido esta mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, la noticia del fallecimiento de la doctora Jane Goodall DBE, Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y fundadora del Instituto Jane Goodall, por causas naturales”.

La científica y activista mundial “se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos“, añadió el texto.

A través de las redes sociales, el instituto recalcó que “los descubrimientos de la doctora Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural“.

Como Jane Goodall se convirtió en experta en chimpancés

Jane Goodall llegó por primera vez a África en 1957 y tres años más tarde comenzó a trabajar en una reserva animal en Tanzania.

Poco a poco fue trabajando con los chimpancés, para lo cual se sentaba con ellos y compartía plátanos con los animales, hasta que la comenzaron a considerar como parte del grupo.

Junto con detectar las personalidades de cada individuo, Goodall documentó a los animales usando herramientas, algo que anteriormente se pensaba que era exclusivo de los humanos.

Su trabajo revolucionó la comprensión sobre el comportamiento de los simios más cercanos a los seres humanos, y el biólogo evolutivo e historiador de la ciencia, Stephen Jay Gould, lo definió como “uno de los mayores logros científicos del mundo occidental”.