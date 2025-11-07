El nuevo Waldorf Astoria de NY: la gran dama se hizo un lift

Basta mencionar el nombre del histórico hotel art deco de Park Avenue en Nueva York, construido en 1931, para sentir de inmediato los efectos de ríos de champagne, del piano original de Cole Porter, del encanto de cientos de celebridades que vivieron en él -Marylin Monroe, Elizabeth Taylor, el Duque de Windsor y las hermanas Hilton, entre muchos otros- y la fantasía de una ciudad glamorosa y deliciosamente decadente que ya parecía perdida. Hoy, tras ocho años de renovación, reabre sus puertas con nuevas ínfulas y con una inversión de “apenas” dos mil millones de dólares.

Winston Churchill solía pasar temporadas en el hotal en sus visitas a Estados Unidos en los años 30. Marilyn Monroe vivió un tiempo en la suite 2728. Katherine Hepburn, Charlie Chaplin, Judy Garland, Audrey Hepburn, John Wayne y Burt Reynols también fueron pasajeros ilustres, así como todos los presidentes de Estados Unidos durante el siglo 20. En los años 80, Elizabeth Taylor se mudó al departamento 28H, donde disfrutó de la tina más grande del hotel. El Duque y la Duquesa de Windsor vivieron en las Waldorf Towers durante dos décadas, a solo un par de penthouses de distancia donde, años después, Paris y Nicky Hilton pasaron su adolescencia. En 1956, el príncipe Rainiero de Mónaco y Grace Kelly ofrecieron una fabulosa fiesta en el hotel luego de anunciar su compromiso, y, poco después, la reina Isabel II de Inglaterra ocupo una de las suites durante su primera visita a Nueva York.

Por supuesto, tanta historia y tradición tiene sus costos, y con el tiempo el hotel comenzó a mostrar rastros de agotamiento. Las alfombras se notaban algo gastadas, los chandeliers no brillaban con la misma intensidad. El hotel necesitaba un lift. Ahora, después de ocho años de renovación en que mantuvo sus puertas cerradas, el Waldorf Astoria finalmente ha regresado con un nuevo look que respeta y mantiene los elementos más conocidos de su arquitectura y decoración, ubicándolo al mismo tiempo en un sitio privilegiado de la hotelería neoyorkina moderna.

La transformación estuvo a cargo de la prestigiosa firma arquitectónica Skidmore, Owings & Merrill (SOM), con interiores de Pierre-Yves Rochon, en la parte hotelera, y de Jean Louis Deniot en el sector de residencias privadas y servicios. A través de una acuciosa investigación de archivos y una estrecha colaboración con la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos, SOM mantuvo la integridad del edificio original de 1931, una de las más célebres joyas art deco de la ciudad. La torre es un referente tanto exterior como interior, con 5.800 metros cuadrados en su interior designados como monumento histórico, lo que convierte la transformación de esta propiedad en uno de los mayores proyectos de reutilización en la historia de Nueva York.

Los mejores accesos y una renovada iluminación, permiten admirar los frescos, murales y pisos de mármol y mosaicos en todo su esplendor, muchos de ellos restaurados por la prestigiosa organización ArtCare Conservation.

El bar Peacock Alley, un clásico para cualquier amante de un buen Martini- y cuando de Martinis se trata, la competencia en Manhattan es enorme- mantiene su tradicional encanto, pero ahora con un diseño impecable, cocteles exclusivos y un estupendo servicio. En su sector central brilla el histórico reloj Waldorf Astoria, un tótem monumental de elegante horología, y el piano Steinway que Cole Porter recibió como regalo de los empleados del hotel y que usó a menudo en sus alegres y prolongadas estadías.

Los huéspedes pueden ingresar ahora al hotel por tres entradas: un discreto acceso de automóviles por la calle 49, perfecto para celebridades en busca de privacidad; la entrada de Lexington Avenue, y, por supuesto, la gran entrada principal de Park Avenue, que recibe a los visitantes con la icónica y restaurada estatua Espíritu de Logro, obra de la artista islandesa Nina Saemundsson, símbolo de perseverancia, ambición e innovación. Esta obra de arte ha estado en la entrada desde la inauguración del hotel en 1931.

A su llegada, los huéspedes también notarán un cambio radical en el vestuario del personal del hotel, diseñado por el británico Nicholas Oakwell, el que parece tan vanguardista como funcional, firmemente arraigado en la tradición art deco del hotel. ¿Y ese aroma? El Waldorf Astoria tiene ahora su propia fragancia creada en colaboración con Fueguia 1833, la marca de perfumes de lujo del argentino Julián Bedel, que se integra a todas las habitaciones, residencias y espacios públicos del hotel.

Originalmente con 1.400 habitaciones, el Waldorf Astoria tiene ahora 372 residencias privadas y 375 habitaciones (1800 dólares por noche, la más barata), incluyendo algunas de las suites más espaciosas de Manhattan, diseñadas para que se sientan como departamentos privados, con zonas diferenciadas pero conectadas para vivir, trabajar y dormir. Con pieles suaves, maderas pulidas y tapicería a medida en una paleta de tonos neutros claros, las habitaciones ofrecen un respiro en Manhattan. Los muebles a medida y los detalles artesanales realzan la sensación de lujo y exclusividad del hotel, con un bar a medida en cada habitación.

Los baños tipo spa con terminaciones de mármol cuentan con duchas a ras de suelo, toilets separados y acceso directo desde el vestidor hasta la puerta de la habitación, lo que facilita el desempaque. Cada detalle, desde el cuero acabado a mano hasta la iluminación personalizada, refleja la artesanía art deco, La suite más exclusiva es la “Waldorf Astoria”, de 463 metros cuadrados, una habitación que captura el romanticismo de una residencia parisina del siglo XVIII pero con vistas a Park Avenue. Incluye una cocina contemporánea completa, un comedor con capacidad para ocho personas, una sala de estar, un piano, una sala multimedia y de entretenimiento, y un vestidor.

Los huéspedes pueden conectar la suite con dos habitaciones contiguas para crear un departamento de cuatro dormitorios. Es, quizás, el escenario perfecto para una noche inolvidable en Nueva York. Si es que quiere y puede pagarlo, claro.