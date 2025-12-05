FOTOS – Arquitecto Frank Gehry, creador del Museo Guggenheim de Bilbao, murió a los 96 años

El punto cúlmine de su carrera ocurrió cuando fue seleccionado por la Fundación Solomon R. Guggenheim para crear el museo en Bilbao, España, que se completó en 1997.

Frank Gehry, uno de las figuras más destacadas de la arquitectura y reconocido por el diseño del Museo Guggenheim de Bilbao, entre otras creaciones, murió a los 96 años en Santa Mónica, California, por una enfermedad respiratoria.

Meaghan Lloyd, su jefa de gabinete, ratificó su fallecimiento al New York Times.

Nacido en Toronto, Canadá, en 1929, Frank Gehry estudió Arquitectura en la Universidad del Sur de California, y en 1962 abrió su propia oficina, centrando sus obras en el uso de materiales sencillos para desafiar el modernismo.

Prueba de esto es su propia residencia en Santa Mónica, que completó en 1978, donde remodeló el exterior con contrachapado, metal corrugado y malla de alambre, lo que hizo que los críticos empezaban a poner sus ojos en él.

En 1989 recibió el galardón más importante del mundo de la arquitectura, el Premio Pritzker, y a fines de la década de los 80 e inicios de los 90 Gehry concretó una serie de proyectos en Estados Unidos y Europa, donde destaca el Museo de Diseño Vitra en Alemania y la Casa Danzante de Praga.

El punto cúlmine de su carrera ocurrió cuando fue seleccionado por la Fundación Solomon R. Guggenheim para crear el museo en Bilbao, España, que se completó en 1997 y ayudó a la regeneración urbana de la ciudad.

Tras esto, Frank Gehry estuvo detrás de obras como el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles (2003), el New World Center en Miami (2011), la Fondation Louis Vuitton en París (2014) y la sala de conciertos de la Escuela de Música Colburn en Los Ángeles.