Cómo los padres pueden enfrentar el uso de redes sociales en menores: “No es sacar la tecnología de la vida de los niños, es que llegue más tarde”

Con la restricción del uso de redes sociales en menores en Australia, la directora de la Fundación para la Convivencia Digital prevé un “cambio de cultura” para padres.

Cuando Australia restringió el acceso a redes sociales a menores de 16 años inició un cambio de paradigma. Francia ahora se propone a buscar lo mismo y otros países europeos no tardarán en seguir. En conversación con EL DÍNAMO, la directora de la Fundación para la Convivencia Digital, Soledad Garcés, explica como los padres pueden enfrentar el uso de redes sociales por menores en Chile.

“El foco de esto es cuidar el bienestar emocional y la salud mental. Para esto no hay que sacar la tecnología de la vida de los niños, es que llegue más tarde. Es retrasar el acceso a la tecnología para privilegiar el desarrollo sano primero y que luego tengan la capacidad de discernir qué hacer en el mundo digital“, dice Garcés.

En ese sentido, la directora explica que para cuidar aquello, se debe liderar con el ejemplo a los menores: “La primera acción que debería hacer un padre para poder educar a sus hijos en el uso de tecnología es usarlas bien ellos. Sin embargo, en este momento tenemos una población adulta super adicta, con muy malos hábitos, que en el fondo da mal ejemplo”.

El uso de celular tiene un “alto nivel de interacción“, esto implica “estímulos que exigen respuestas para ser interactivo e interactuar. Eso a nivel cerebral genera una sobrecarga de demanda, llamado sobrecarga cognitiva, y eso finalmente hace que tus hijos no tengan la capacidad de gestionar” dicha situación, especialmente dentro de las redes sociales.

Por lo mismo, los menores “no tienen la capacidad de comprensión completa de lo que está pasando. Les cuesta mucho diferenciar la realidad de la fantasía” impuesta en una red social. “Empiezan a ver el entorno amenazante, diferente, no como una oportunidad de crecimiento, sino como un enemigo“, añade la directora.

Cambio de cultura: cómo los padres pueden enfrentar el uso de redes sociales en menores

Para Soledad Garcés, la decisión australiana sobre las redes sociales en menores se define de una sola manera: “Es un cambio de cultura“. El ejemplo práctico sería un fenómeno similar al del cinturón de seguridad, que comenzó a ser utilizado de manera consciente conforme se legisló al respecto: “Australia se aventuró en ser el primer país en decir, señores, no, a los niños se les cuida“.

“De los 16 años en adelante es otro tema, pero antes estamos desarrollando la identidad”, explica, respecto a la decisión de establecer esa edad para poder tener una cuenta en aquel tipo de plataformas.

“El juego que te sirve en la infancia es el que no tiene instrucciones, el que tú estás creando. Eso tiene una función biológica, que es desarrollar habilidades. Si tú le restas tiempo a ese juego pegado en el celular le quitaste tiempo a algo que biológicamente tu cuerpo necesita. Entonces, si en la infancia tú le metes juegos online y tecnología, perjudicas ese proceso de aprendizaje“, desarrolla la directora.

Finalmente, Garcés subraya que no está en contra del uso del celular así como no existe una edad mágica para regalar uno a un menor, sino que cuando suceda, se utilice de manera responsable y segura: “Si tú necesitas hacer llamadas y coordinar cosas, no te preocupes de que tenga teléfono. Otra cosa es que tenga internet“.