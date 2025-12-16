Siguiendo el Australia: Macron quiere prohibir que menores de 16 años tengan acceso a redes sociales

Según el mandatario galo, la iniciativa busca que se aplique un sistema similar al que se usa en la actualidad para acceder a las páginas web pornográficas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes que impulsará un proyecto de ley para prohibir que los menores de 16 años accedan a las redes sociales.

“La idea es tener un texto de ley a comienzos del próximo año, que establezca una mayoría de edad para el acceso a redes fijada en los 16 años“, detalló durante una vista a Marsella.

En esa línea, el presidente Emmanuel Macron se refirió a la legislación que entró en vigor hace una semana en Australia, a través de la cual se prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Por qué Macron busca que menores no accedan a redes sociales

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario galo, la iniciativa busca que con dicha ley se aplique un sistema similar al que se usa en la actualidad para acceder a las páginas web pornográficas.

“Antes de los 16 años la vida afectiva no está estructurada, el cerebro no está maduro y los menores pueden resultar desestabilizados si se exponen a contenidos de redes“, argumentó.

Dijo, a la vez, que tomó la decisión de impulsar dicha ley porque “a las grandes plataformas no les interesa cooperar” para controlar contenidos que puedan generar riesgos de depresiones, ciberacoso, sendentarismo y problemas de sueño.

La legislación francesa que regula el acceso a internet establece un sistema de verificación de edad que incluye la emisión de un certificado de mayoría de edad, que incluye el envío de la cédula de identidad del usuario o de una foto que posteriormente se analiza por inteligencia artificial para constatar la edad.