¿Cuánto debo andar al día? Los beneficios de salir a caminar

Salir a caminar no solo activa el cuerpo, también despeja la mente y mejora el ánimo, convirtiéndose en una de las formas más simples y efectivas de cuidar la salud integral.

Hacer deporte es el gran mantra de médicos, profesionales y expertos en salud física y mental. La sociedad cada vez está más concienciada con la importancia y la necesidad de mover el cuerpo en el día a día, ya sea yendo a máquinas del gimnasio, asistiendo a alguna clase dirigida, practicando algún deporte o simplemente saliendo a caminar cada día.

Aunque es cierto que cada vez son más las personas que incluyen en sus horarios un espacio para salir a la calle y disfrutar de algún deporte al aire libre, todavía sigue siendo uno de los temas más mediáticos para concienciar a toda la sociedad.

Hay personas a las que no les gusta hacer deporte o más bien lo ven como una carga, por eso salir a andar es el deporte que debería estar siempre de moda. Es una actividad que todo el mundo, independientemente de edad y condiciones físicas, puede practicar, no requiere de un ritmo determinado, e incluso te permite hacer pausas para disfrutar de un buen desayuno, leer un libro o simplemente probar en el casino.

¿Qué le pasa a tu mente si sales a caminar a diario?

Cuando se habla de deporte se tiende a pensar en el cuerpo, en la condición física, en cómo crecen los músculos y cómo se reafirma y tensa la piel. Pero, está científicamente comprobado y avalado por entrenadores y profesionales que el deporte tiene muchos beneficios para la mente, el cerebro e influye incluso en la forma de pensar. Es decir, el deporte es una gran terapia para el corazón y la cabeza, porque te permite aislarte de las responsabilidades propias de cada día y disfrutar por unas horas o minutos de la paz que da el mar, la montaña o cualquier paisaje.

¿Cuántos pasos debo andar al día?

En los últimos años es muy común escuchar en cualquier bar o restaurante a gente hablando sobre los pasos que llevan en ese día, las calorías que han quemado o el último modelo de smartwatch inteligente que le avisa de cuándo consigue el objetivo fijado.

Esto de contabilizar los pasos es algo que siempre ha estado activo en los dispositivos móviles, pero que hasta hace unos años se pasaba por alto. Ahora gran parte de la sociedad revisa cada noche los pasos que ha dado, los kilómetros que ha andado y hace balance de lo mucho o poco que se ha movido. Parece una acción sin más, pero esto refleja la gran conciencia de la población sobre la importancia de hacer deporte.

No hay una cifra estimada del número de pasos que hay que conseguir cada día. Se habla mucho en medios de comunicación, blogs y perfiles de redes sociales sobre los famosos “diez mil pasos”, pero no es más que una cifra. Algunos estudios confirman que sacar una hora todos los días para andar diez mil pasos puede ser difícil y que con mantener una media de entre cinco y siete mil diarios es más que suficiente.

Por supuesto, cuanto más se ande mejor porque el cuerpo está activo y funcionando correctamente. Pero, no es una obligación, lo importante es no contabilizar ningún día con cero pasos.

¿Cómo me organizo para salir a caminar?

Salir a andar es una actividad física, por eso siempre está el gran dilema sobre si salir a caminar o ir a correr. Siempre se ha pensado en el running como un deporte, como el fútbol, el baloncesto o el atletismo. Y, sin embargo, andar parece una actividad común alejada de ser un deporte. Nada más lejos de la realidad.

Andar es un deporte porque implica una actividad física estructurada en la que hay una clara coordinación corporal y requiere un nivel de energía. Es una acción a la que estamos acostumbrados cada día, para ir al trabajo, para ir a comprar, para bajar la basura; pero la realidad es que es un deporte. Por eso, aunque se hace de manera inconsciente, lo ideal es establecer un horario aproximado al día para ponerte la ropa de deporte, elegir un sendero y despejarte al menos treinta minutos caminando.