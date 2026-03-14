Amistad S.A.: ¿Compartimos vida o solo datos?

En la era de la productividad digital, los encuentros se han vuelto reportes de reunión. Ya no habitamos el tiempo con amigos; lo optimizamos tachando temas en una agenda invisible. Es la consolidación de la Catch Up Culture, donde la amistad se agenda, pero la vida se deja de compartir.

A veces me detengo a observar cómo han cambiado las charlas en un café o un encuentro casual en el parque. Hemos dejado a un lado ese silencio cómodo de quien simplemente está, ni la deriva de una charla que no sabe a dónde va pero que se disfruta en cada curva. Hoy, sentarse con un amigo se siente peligrosamente parecido a una reunión de trabajo de los lunes a primera mañana. Hemos pasado de la amistad como refugio a la amistad como una tarea más en nuestra lista de pendientes. Bienvenidos a la era de la Cultura Catch Up.

Hace un par de meses, un revelador artículo en el El País ponía el dedo en la llaga, las redes sociales y la obsesión por la productividad nos han convencido de que el tiempo es un recurso que debe ser “optimizado”, incluso cuando se trata de afectos. El concepto de Catch Up -ese “ponerse al día” casi por obligación- se ha convertido en el nuevo estándar. Ya no compartimos la vida mientras sucede; nos la contamos para ser más eficientes.

Esta dinámica ha institucionalizado lo que podríamos llamar la “Operación P.A.C.”, el ciclo de Prometer, Agendar y Cancelar. Es la versión sofisticada del ghosting aplicada al campo de las amistades. Mientras que en el mundo de las citas desaparecer del mapa es moneda corriente, conseguir un espacio real con un amigo se ha vuelto una misión casi imposible. No es falta de afecto, es una gestión de crisis de agenda donde el vínculo afectivo termina siendo el ítem sacrificable de la semana.

Si la Operación P.A.C. no resulta, la mecánica de la junta puede ser casi algorítmica. Te reúnes con un tiempo limitado, agendado entre el gimnasio y la próxima videollamada. Y ahí, frente a frente, sacamos nuestra lista de pendientes emocional, ¿en qué estás?, ¿qué planes tienes?, ¿cómo está la familia?

Tildamos los casilleros a toda velocidad. Es una revisión de hitos, un reporte de gestión de nuestra propia existencia. Si nos sobra tiempo, quizás profundizamos, pero lo habitual es que la junta termine cuando el listado se completa.

La pandemia, por supuesto, fue el gran catalizador. Nos obligó a refugiarnos en lo digital y transformó el vínculo en algo transaccional. El WhatsApp, esa ventana que nos hace creer que estamos “siempre presentes”, en realidad nos ha dado una falsa sensación de conexión. Estamos al tanto de lo que el otro hace por sus stories, pero vamos perdiendo el rastro de lo que el otro siente. La admiración por el amigo, ese interés genuino por descubrir sus nuevas pasiones o sus miedos, ha sido desplazado por una actualización de estatus.

Y aquí es donde el abismo generacional se hace evidente. Para la Generación X, a la que pertenezco, la amistad se forjó en la pérdida de tiempo compartida; el ocio era el cemento de la relación.

Pero es en la Generación Z donde el fenómeno es fascinante y aterrador a la vez. Según estudios recientes sobre tendencias de consumo y comportamiento social, los más jóvenes están priorizando la eficiencia relacional. Para ellos, la amistad digital es la norma, no la excepción. Se relacionan bajo valores de transparencia inmediata pero con una fragilidad latente, si no hay contenido que actualizar, el vínculo entra en una especie de letargo. Es una generación que vive bajo la presión de ser su propia marca personal, y en ese contexto, el amigo es a veces un espectador más que un cómplice.

Para la Generación Z, esta eficiencia relacional es la norma. Viven bajo la presión de ser su propia marca personal y, en ese contexto, el amigo es a veces un socio de contenido o un espectador más que un cómplice. Hoy surge una amistad digital basada en colaboraciones y generación de contenido más que en las emociones de estar presentes, donde el vínculo se valida mediante la productividad y la visibilidad compartida.

Según estudios sobre la Cultura Catch Up, un vínculo cercano necesita unas 200 horas compartidas en seis meses para ser profundo; tiempo que hoy preferimos invertir en pantallas.

Estamos ante una paradoja, las pantallas nos han vuelto sedentarios de la emoción. Preferimos el resumen ejecutivo de la vida del otro antes que el proceso de vivirla juntos. Hemos pasado de ser protagonistas de nuestras historias compartidas a ser meros narradores de una cronología de eventos.

Siempre sostuve que lo que no se comunica no existe, hoy me permito disentir. Lo que solo se comunica y no se habita, termina por vaciarse.

Quizás el verdadero acto de rebeldía hoy no sea ser más eficiente, sino permitirse una tarde entera para no ponerse al día con nada, y simplemente volver a aprender a estar.

Menos lista de tareas y más vida compartida. Eso, al final del día, es lo único que el algoritmo no puede replicar.