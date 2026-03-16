Día Mundial del Waffle: cómo un postre europeo se abrió paso en Chile y ya mueve miles de unidades al año

El crecimiento de la industria de comida rápida, la diversificación de la oferta gastronómica y la búsqueda de nuevas experiencias culinarias han consolidado al waffle como una opción cada vez más presente en el consumo de los chilenos.

Según cifras de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las ventas del sector de comida rápida en Chile crecieron cerca de un 3% durante 2025, impulsadas principalmente por un aumento en el número de transacciones. En ese contexto, el ticket promedio de consumo en cadenas del rubro alcanzó los $8.208 por compra, mientras que alrededor de un 17% de las ventas se realizan a través de plataformas de delivery, reflejando cambios en los hábitos de consumo.

En paralelo, los productos dulces han ido ganando espacio dentro de la oferta gastronómica urbana. El waffle —una preparación de origen europeo tradicionalmente asociada al desayuno— ha logrado posicionarse en Chile como una alternativa versátil, presente tanto en cafeterías como en locales especializados en postres y comida rápida.

La historia del waffle se remonta a varios siglos atrás, particularmente a países como Bélgica, donde esta preparación se consolidó como parte de la tradición culinaria local. Con el tiempo, la receta comenzó a expandirse por distintos continentes, adaptándose a nuevas culturas gastronómicas y formatos de consumo.

En Chile, esa evolución también se refleja en el crecimiento de cadenas especializadas. Un ejemplo es Buffalo Waffles, que durante 2025 vendió más de 1.325.000 waffles en sus más de 50 locales en todo el país, consolidando su presencia dentro del mercado local.

Entre las combinaciones más populares destacan waffles dulces con Nutella, frutillas frescas y crema chantilly, así como versiones saladas que incorporan queso cheddar, tocino crocante, rúcula, tomates cherry y papas hilo, mostrando cómo esta receta tradicional se ha adaptado a distintos gustos y momentos de consumo.

El comportamiento de los clientes también revela ciertos patrones. El horario de mayor demanda suele concentrarse cerca de las 17:00 horas, mientras que el consumo tiende a aumentar en torno a un 8% durante los meses más fríos, cuando las preparaciones más calóricas ganan protagonismo.

La Waffletón

Cada 25 de marzo se celebra el Día Mundial del Waffle, una efeméride gastronómica que con el paso del tiempo se ha extendido desde Europa a distintos países como una forma de destacar esta tradicional preparación.

En Chile, la fecha también se conmemora con distintas iniciativas en locales especializados. En ese contexto, Buffalo Waffles realizará una nueva edición de su “Waffletón”, una maratón de promociones que se extenderá entre el 24 y el 26 de marzo en todos sus locales. La jornada comenzará el martes 24 de marzo con una promoción de calentamiento que incluirá 50% de descuento en el segundo waffle para compras presenciales, además de 40% de descuento en una de sus preparaciones más populares a través de Uber Eats.

El miércoles 25, Día Mundial del Waffle, se concentrarán las principales ofertas. Ese día, los primeros 30 clientes de cada local podrán acceder al segundo waffle por $1.000, mientras que los 40 clientes siguientes podrán comprar el segundo waffle por $2.500, promociones disponibles por orden de llegada hasta agotar stock.

Las celebraciones continuarán el jueves 26 de marzo, con promociones para quienes no alcancen los beneficios del día principal, incluyendo waffles a $3.990 en tiendas.