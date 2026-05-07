Pese a rechazo de la oposición y abstención del PDG: Comisión de Hacienda aprueba en general Ley de Reconstrucción

Luego de una extensa sesión, que incluyó exposiciones de los ministros de Gobierno durante la mañana, la Comisión de Hacienda aprobó en general el proyecto de ley de reconstrucción del Gobierno, que por su envergadura también ha sido denominado como megarreforma.

La votación ocurrió luego de que esta semana el Consejo Fiscal Autónomo advirtiera de al menos nueve riesgos fiscales en los que incurría el proyecto y tras el descuelgue del Partido de la Gente, que se había comprometido a aprobar la idea de legislar a cambio de que el Gobierno promoviera una iniciativa para reembolsar el IVA de los pañales y medicamentos.

La tienda fundada por Franco Parisi retiró ayer su apoyo a la ley miscelánea en esta etapa, tras notar que su propuesta había sido reducida a un bono trimestral. Esta mañana, no obstante, Parisi se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), y al término de este encuentro se abrió a reconsiderar el acuerdo.

Quiénes votaron a favor y en contra del proyecto

Con todo, la diputada integrante de la citada comisión, Zandra Parisi (PDG), optó por abstenerse en la votación. El oficialismo, en tanto, logró alinearse a favor del proyecto con los votos de Jaime Coloma (UDI), Eduardo Durán (RN), Felipe Ross (Republicanos), Flor Weisse (UDI), José Carlos Meza (Republicanos), Diego Schalper (RN) y el presidente de la comisión, Agustín Romero (Republicanos).

También votó a favor el diputado Pier Karlezi, cuya tienda se considera opositora “amigable” de este Gobierno. En conversación con este medio, Karlezi criticó que el Gobierno haya negociado “de forma liviana” el proyecto con el PDG, “considerando lo que está en juego”. También adelantó su voto a favor, debido a que, a su juicio, la iniciativa “va en el sentido correcto”. Aunque, apuntó a que éste tiene “una ‘letra chica’ con la que nos sentimos incómodos'”.

La oposición, representada en la instancia por Jorge Brito (FA), Carlos Bianchi (IND-PPD) y Boris Barrera (PC), rechazaron la iniciativa, como habían adelantado. La Democracia Cristiana, que se había abierto a negociar con el Gobierno en las últimas semanas y representada en la comisión por la diputada Priscilla Castillo, también dio su voto en contra. “Si bien el proyecto busca impulsar el crecimiento económico y estamos de acuerdo que es un objetivo necesario, no ofrece garantías de avanzar hacia un equilibrio fiscal, que es lo que nos preocupa”, justificó.