VIDEO – Mira el adelanto que compartió Shakira de su canción oficial para el Mundial en 2026

El tema oficial de la cita futbolística más importante del planeta surgió de una colaboración de la colombiana con el músico nigeriano Burna Boy.

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La cantante colombiana Shakira compartió este jueves un adelanto de su canción oficial para el Mundial en 2026, que se llevará a cabo desde junio próximo en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de su cuenta de Instagram, la artista presentó el sencillo titulado Dai Dai, que fue grabado en el estadio Maracaná de Brasil con la ayuda de la inteligencia artificial.

El tema oficial de la cita futbolística más importante del planeta surgió de una colaboración de la barranquillera con el músico nigeriano Burna Boy y, de acuerdo con lo anunciado, la canción se estrenará oficialmente el próximo jueves 14 de mayo.

Cómo es la canción oficial de Shakira para el Mundial en 2026

En el fragmento de la canción para el Mundial 2026 que compartió Shakira, se observa a la intérprete mientras avanza hacia la cámara con un uniforme de porrista y, luego de dejar un balón de fútbol en el césped, se inicia una coreografía en la que participan bailarines de ambos sexos.

En el cierre del material audiovisual se observa que la cámara se eleva por sobre el estadio, sobre el que se lee: “Estamos listos“.

Se tratará de la segunda vez en que la colombiana interprete el tema oficial de un mundial, luego de su participación en Sudáfrica 2010 con la canción Waka Waka, aunque también tomó parte en otras dos ocasiones, una en la ceremonia de clausura de Alemania 2006, y luego en Brasil 2014, donde presentó La La La junto a Carlinhos Brown.