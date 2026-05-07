“Soy muy respetuosa del Derecho”: Steinert y posible resultado del informe de Contraloría por despido de ex jefa de inteligencia PDI

La autoridad recalcó que su relación con el director general de la policía civil “nunca ha tenido ningún problema”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, descartó cualquier inquietud respecto del informe que elabora la Contraloría a raíz del despido de la ex jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, días después de asumir su cargo.

De igual forma, la autoridad ratificó que, tras su despliegue en Temucuicui, su intención es seguir presente en terreno ya que, “creo que la forma de ver realmente lo que está pasando en nuestro país es en terreno, no desde el escritorio“, según dijo en la entrevista que le concedió este jueves a radio Infinita.

Aprovechó para enviarle un mensaje a la ciudadanía: “Voy a estar allá, y que cualquier cosa que sientan que sea relevante decirme, que lo digan con toda tranquilidad“, indicó.

Steinert por informe de la Contraloría

Consultada sobre el reporte de la Contraloría por el despido de Consuelo Peña de la PDI, ministra Steinert aseguró que se encuentra “muy tranquila”, y recalcó que la medida se trató de “una decisión institucional”.

A continuación, ahondó en el tema y manifestó que “si el informe viene mal, bueno, soy una mujer muy respetuosa del Derecho“.

En la oportunidad, la autoridad recalcó que su “relación con el director general (de la PDI) nunca ha tenido ningún problema“.

“Nos comunicamos todos los días, por lo menos tres o cuatro veces al día… es un trabajo bien intenso el que tenemos coordinado y no veo ningún problema“, apuntó a continuación.