El valor agregado de la buena arquitectura

En Chile, la arquitectura de espacios educativos atraviesa por un momento de madurez. Si bien encontramos a lo largo de la historia algunos casos destacados, principalmente en zonas urbanas, ejemplos recientes dan cuenta de cómo el diseño ha dejado de ser un mero soporte para convertirse en protagonista de proyectos que replantean nuestras escuelas, colegios y liceos del futuro.

De norte a sur, incluso en geografías aisladas, emergen nuevos espacios como herramientas pedagógicas, donde la materialidad y el vínculo con el entorno se transforman en un valor agregado para la formación de sus comunidades. En un país marcado por profundas desigualdades territoriales y sociales, el espacio donde se aprende no es un dato secundario: es una declaración de principios. La escuela —su luz natural, su escala, su materialidad y su relación con el paisaje— puede convertirse en una herramienta silenciosa pero poderosa para restituir dignidad y ampliar horizontes.

El desafío no es menor. Según datos de la UNESCO, más de 244 millones de niños y jóvenes en el mundo se encuentran fuera del sistema escolar, y una proporción significativa de quienes sí asisten lo hace en condiciones de infraestructura deficiente. Los efectos de la pandemia en América Latina profundizaron brechas educativas existentes, impactando con mayor fuerza a los territorios vulnerables. En Chile, si bien la tasa de asistencia escolar supera el 87 % en educación básica, persisten brechas relevantes en resultados de aprendizaje y segregación socioeconómica. Las evaluaciones nacionales han evidenciado descensos en comprensión lectora y matemática tras la pandemia, especialmente en establecimientos públicos y rurales. La UNESCO ha insistido en que la calidad del entorno físico influye directamente en el aprendizaje, el bienestar socioemocional y la permanencia escolar. La escuela no es solo un servicio: es un entorno formativo integral.

Durante décadas, parte de la infraestructura educativa —especialmente en zonas vulnerables— respondió a urgencias cuantitativas: cobertura antes que calidad, rapidez antes que sentido. Sin embargo, en los últimos años ha emergido en Chile una serie de proyectos que entienden que la arquitectura no solo alberga un proyecto educativo, sino que lo encarna. La calidad constructiva, la incorporación estratégica de la madera como material estructural y ambiental, y la atención a la experiencia espacial del estudiante configuran una nueva generación de escuelas integradas al proyecto educativo y con valor real para el proceso formativo.

En el Alto Biobío, la Escuela Quepuca Ralco, proyectada por Altos Polidura Arquitectos, se instala en territorio pehuenche con una sensibilidad que trasciende lo funcional. En un proyecto realizado con un importante apoyo de Enel, la arquitectura reconoce el paisaje cordillerano y la cultura local como parte del aprendizaje. La madera —presente en su estructura y envolventes— no es solo una decisión técnica vinculada a la eficiencia y al desempeño sísmico, sino también una materialidad cálida que dialoga con la tradición constructiva del sur y la identidad del territorio. Los volúmenes se adaptan a la topografía, generando patios protegidos del viento y espacios intermedios que extienden el aula hacia el exterior. La escuela deja de ser un objeto aislado para convertirse en un sistema de relaciones: entre estudiantes y naturaleza, comunidad y educación, memoria y futuro. En contextos históricamente postergados, esta calidad espacial opera como un gesto concreto de reconocimiento y equidad territorial.

Más al sur, en Malleco, la Escuela Pivadenco, desarrollada por Rodrigo Duque Motta, Cristian Larraín y Matias Madsen —adjudicada por concurso público— interpreta la ruralidad desde una lógica contemporánea y austera. La madera, nuevamente protagonista, permite un sistema constructivo eficiente y adaptable a presupuestos acotados, reduciendo tiempos de obra y mejorando el comportamiento térmico en climas exigentes. El proyecto organiza el programa en torno a patios protegidos que funcionan como extensiones naturales del aula, favoreciendo la ventilación cruzada y la iluminación controlada. La escuela se concibe también como centro comunitario, un espacio de reunión y cohesión social en territorios con escaso equipamiento público. La colaboración entre políticas públicas y conocimiento técnico especializado demuestra que es posible alcanzar alta calidad arquitectónica dentro de marcos presupuestarios realistas, especialmente cuando se aprovecha el potencial estratégico de la madera como recurso nacional.

En Curanilahue, el Liceo Bicentenario Polivalente Mariano Latorre (proyectado por Macchi Jeame Danús Arquitectos junto a Boza Arquitectos y desarrollado por BHP Billiton, la Municipalidad de Curanilahue y el Ministerio de Educación), amplía esta discusión hacia la educación técnico-profesional. En comunas afectadas por profundas transformaciones productivas, la infraestructura educativa puede convertirse en motor de reactivación simbólica y económica. Talleres bien iluminados, espacios amplios y flexibles, y sistemas constructivos que integran madera y soluciones mixtas generan ambientes donde el aprendizaje práctico adquiere una dimensión dignificada. La arquitectura no solo responde a estándares ministeriales, sino que construye un entorno que comunica confianza, expectativa y futuro. Cuando el espacio reconoce la importancia de la formación técnica, el mensaje es claro: el conocimiento aplicado también merece excelencia.

Complementariamente, el Colegio Pioneros, de Allard & Partners, emplazado en Chicureo y con una nueva sede en desarrollo (Pioneros Costa, en Maitencillo), evidencia cómo la arquitectura puede potenciar modelos pedagógicos contemporáneos basados en la colaboración y la autonomía. La madera laminada y los sistemas estructurales industrializados permiten grandes luces y espacios flexibles, configurando áreas comunes generosas que fomentan el encuentro. Las circulaciones dejan de ser simples pasillos para convertirse en espacios de interacción; los patios se integran activamente al programa; la transparencia visual refuerza la idea de comunidad.

Impulsado desde el ámbito privado, este caso demuestra que el espacio puede ser un activo pedagógico estratégico. El desafío para el país es trasladar estos estándares a todo el sistema educativo, evitando que la buena arquitectura sea un privilegio y no un derecho.

En la Isla Robinson Crusoe, el colegio adjudicado por concurso público y cuyo inicio de obras ha sido anunciado para este año, desarrollado por DRAA junto a EB Arquitectos, pone en evidencia la dimensión resiliente de la arquitectura escolar. En un territorio insular marcado por el aislamiento y condiciones climáticas complejas, la madera se convierte en una aliada estratégica: liviana para el transporte, eficiente en su montaje y coherente con criterios de sostenibilidad. El proyecto integra vistas, ventilación cruzada y espacios intermedios que amortiguan el clima, estableciendo una relación directa con el paisaje oceánico. En contextos vulnerables, la calidad arquitectónica no es un gesto superfluo: es una condición de seguridad, pertenencia y estabilidad.

Estos ejemplos, diversos en escala y contexto, evidencian una convicción compartida: la arquitectura escolar es y debe ser parte activa del proyecto educativo. La luz natural mejora la concentración; el confort térmico reduce la fatiga; la presencia de la madera aporta calidez y bienestar psicológico; la flexibilidad espacial facilita metodologías pedagógicas contemporáneas. Más allá de lo cuantificable, el espacio transmite valores: respeto, cuidado y expectativa.

Construir una buena escuela es, en última instancia, construir confianza en el futuro. Cada patio protegido del viento, cada aula bañada de luz natural y cada estructura que dialoga con el paisaje es una afirmación concreta de que la educación merece excelencia. Y en esa excelencia espacial y material se juega algo más que la calidad de un edificio: se juega la posibilidad de reducir brechas, fortalecer comunidades e imaginar un país donde aprender no sea un privilegio, sino un derecho ejercido en espacios que honran la dignidad de quienes los habitan.