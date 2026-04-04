Wikipedia le dijo “NO” a la IA

La enciclopedia digital impone un freno humano a la IA. Al prohibir la redacción automatizada, sus editores protegen la verdad contra la eficiencia vacía, recordándonos que el pensamiento crítico no puede ser delegado.

Habitamos la era del “todo ya”, una inercia donde la comodidad ha pasado de ser un beneficio a ser una exigencia. Pero este afán por la solución en sesenta segundos o el pensamiento intelectual dictado por algoritmos ha permeado hacia nuestras cúpulas.

Hoy vemos líderes con discursos que parecen redactados por la misma máquina, desconectados de la realidad de la calle y entregados a una inmediatez que sacrifica la profundidad.

Buscamos que una máquina piense por nosotros, mientras quienes deberían guiarnos parecen haber delegado su capacidad de discernir. El mundo está envuelto en una carrera por la inmediatez, donde la profundidad suele sacrificarse por la inoperancia.

Sin embargo, en medio de esta inercia tecnológica, alguien ha decidido poner un freno de mano al corazón de Wikipedia.

Sus editores voluntarios, esos guardianes silenciosos del conocimiento global, han votado de forma abrumadora (40 votos contra 2) para prohibir que la Inteligencia Artificial redacte o reescriba sus artículos.

No es una rabieta de “intelectuales” que odian el progreso; es una resistencia real contra la degradación de la verdad.

El error como síntoma

La decisión no fue un capricho. Llegó tras ver cómo los modelos de lenguaje, esos que parecen saberlo todo, empezaron a llenar la enciclopedia de errores sutiles pero peligrosos.

La IA tiene una tendencia, un poco aterradora, a tener en cuenta. Puede inventar o confundirse fechas, mezclar biografías con nombre similares o redactar con una seguridad pasmosa datos que podrían no ser reales o mezclando contextos.

Para Wikipedia, cuya moneda de cambio es la fiabilidad, esto era como dejar que un chef de comida rápida se encargara de un banquete de alta cocina.

En Alemania ya habían tomado medidas similares, y en nuestra versión en español fueron incluso más allá, prohibiendo la IA hasta para la edición.

Lo que estamos viendo es un “STOP”. Una comunidad que dice: “La eficiencia automatizada no puede pasar por encima de la calidad verificada“.

El consumo de lo fácil

Si una máquina redacta la historia de un país o la biografía de un científico, y nosotros simplemente la consumimos sin cuestionar, estamos atrofiando un músculo vital, el pensamiento crítico.

Especialmente para las generaciones más jóvenes, el riesgo es enorme. Si creces en un ecosistema donde todo está “pre-masticado” por un algoritmo, ¿dónde queda el espacio para la duda, para la investigación o para el simple placer de descubrir que algo es complejo?

La IA tiende a aplanar la realidad, a quitarle los matices. Y la vida, como bien sabemos los que hemos navegado entre crisis y revoluciones, es puro matiz.

Un efecto dominó

Esta votación importa —y mucho— porque Wikipedia es la base de entrenamiento para las mismas IA`s que hoy intentan reemplazarla. Es un círculo irónico, las empresas tecnológicas necesitan que Wikipedia sea precisa para que sus modelos aprendan, pero si esos modelos llenan Wikipedia de basura, la fuente de datos se contamina. Es como tirar basura al pozo de agua del que todos bebemos.

Al prohibir la IA, Wikipedia está enviando un mensaje a otras plataformas colaborativas, “Ustedes también pueden poner sus propias reglas”. Es un empoderamiento de lo humano frente a la inmediatez. Nos están recordando que la verdad no es algo que se genera con un botón, sino algo que se construye con debate, fuentes y supervisión.

¿Hacia dónde vamos?

No se trata de prohibir por prohibir. Los editores de Wikipedia seguirán usando la IA para tareas mecánicas, como traducciones o correcciones menores. El punto de quiebre es la autoría. El acto de escribir es el acto de pensar. Si dejamos de escribir, corremos el riesgo de dejar de pensar.

En mi trabajo, siempre busco ese propósito que conecta con la gente. Hoy, el propósito más valioso que puede tener una plataforma es la honestidad intelectual. Wikipedia ha decidido que prefiere ser lenta y humana antes que rápida y artificial.

Quizás, en este mundo de “todo ya”, la verdadera vanguardia sea volver a lo artesanal, al dato chequeado varias veces, a la discusión entre pares y a la defensa del criterio propio.

Al final del día, ninguna IA podrá reemplazar la pasión de un editor que dedica su tarde de domingo a corregir una coma solo por el placer de que la información sea correcta.

Eso es algo que las máquinas todavía no pueden entender. Y ojalá, por el bien de nuestra capacidad de pensar, no lo entiendan nunca.