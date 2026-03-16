Los videos de Netanyahu: ¿son reales o son hechos con IA?

Desde que Irán aseguró que había matado al primer ministro de Israel comenzaron los esfuerzos de su entorno por desmentirlo, pero las dudas continúan.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, salió al paso de los rumores que apuntaron que murió tras un ataque de Irán, para lo que inicialmente compartió en su cuenta X un video en el que se le ve pidiendo un café.

En el material se observa a Netanyahu mientras accede a un comercio en el que se vende café, donde su asistente le consulta sobre las versiones que hablan de su asesinato, ante lo cual él respondió con un juego de palabras en hebreo, ya que dijo “me apasiona el café”, lo que también podría transcribirse como “me muero por un café”.

De esta forma, el líder de Israel salió al paso de los cuestionamientos que surgieron después de que en un discurso en vivo una imagen pareció mostrar que tenía seis dedos en una de sus manos.

Ese fragmento se transformó en viral en las redes sociales y llevó a que de inmediato se especulara sobre la posible muerte de Netanyahu tras un ataque por parte de Irán y el uso de IA para mantener oculto el hecho.

En esa línea, en el video inicial que se compartió desde su cuenta se observa que el primer ministro muestra cada una de sus manos para demostrar que en ambas tiene cinco dedos.

No obstante, y luego de algunas horas desde que se subió el video a la cuenta personal de Netanyahu, la aplicación de detección de material elaborado con inteligencia artificial, Hive Detect, realizó un análisis del material y estableció que existe un 91% de posibilidades de que sea producto de la IA.

Un segundo video de Netanyahu también fue cuestionado

Tras conocer los cuestionamientos a este material audiovisual, Netanyahu compartió un segundo video también a través de su cuenta de X, en el que se lo observa conversando con ciudadanos de Israel en un lugar no precisado.

Sin embargo, poco después de que el material se subió, otro video puso en duda su verosimilitud, al apuntar que en el registro de pronto “desapareció” el anillo matrimonial que llevaba en su mano izquierda.

Más allá de las polémicas generadas por ambos registros, desde Irán la Guardia Revolucionaria aseguró que “seguiremos persiguiendo sin descanso” a Benjamin Netanyahu.