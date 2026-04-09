Estudio revela que el matrimonio disminuye el riesgo de cáncer: por qué los solteros tendrían mayor incidencia que los casados

El matrimonio está fuertemente vinculado a tasas más bajas de algunos cánceres relacionados con conductas de riesgo.

PEXELS.

Estudios en todo el mundo muestran que en todos los países desarrollados o en desarrollo la tasa de matrimonios ha disminuido, pero una reciente investigación alerta que aquello podría tener incidencia en un mayor riesgo de cáncer para las personas.

El trabajo, que se publicó en la revista Cancer Research Communications, apunta que el matrimonio podría estar directamente vinculado a una menor incidencia de los distintos tipos de cáncer.

Una nueva perspectiva que se suma a otras observaciones que vinculan el hecho de estar casado con mejores índices de salud respecto de personas solteras de la misma edad.

Las cifras del cáncer entre mujeres y hombres solteros

De acuerdo con el estudio, las tasas de cáncer entre los hombres solteros son un 68 % más altas que entre aquellos que han estado casados. Y entre estos últimos se cuentan también los divorciados o viudos.

Por su parte, entre las mujeres solteras la incidencia es todavía mayor, ya que es 83% más alta que entre las casadas.

Al analizar el tema, el profesor Brad Wilcox, de la Universidad de Virginia, recalcó que “en lo que respecta al cáncer, el matrimonio podría ofrecer mayor protección a las mujeres“.

Según indicaron los autores del trabajo, en algunos tipos de cáncer, como el de endometrio y el de ovario, la tendencia podría estar relacionada con mecanismos reproductivos, ya que aquellas mujeres que nunca han dado a luz tienen un mayor riesgo de padecerlos.

Adultos mayores

El autor principal del estudio, el epidemiólogo del Sistema de Salud de la Universidad de Miami Paulo S. Pinheiro, detalló que, en el caso de los adultos mayores, la correlación se intensificó, lo que sugiere que “el efecto del matrimonio se acumula” con el tiempo.

Añadió que los datos muestran que el matrimonio está fuertemente vinculado a tasas más bajas de cáncer de pulmón y de cuello uterino, los que están relacionados con conductas de riesgo como la promiscuidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

“Si no estás casado y estás más aislado, es menos probable que participes en exámenes de detección o prevención“, alertó Pinheiro.

No obstante, la doctora Joan DelFattore cuestionó las conclusiones “excesivamente simplificadas” que se extraen del estudio y apuntó que las cifras muestran desigualdades que se ven agravadas por estereotipos que a menudo tienen los médicos.

“Existe la suposición de que hay una división tajante entre estar casado y estar solo (pero) el apoyo no matrimonial puede ser igual de eficaz“, recalcó.