“Hubiese esperado que me dejaran terminar el tratamiento”: ex directora del SernamEG alzó la voz y lamentó despido en medio de su cáncer

“Me citaron a una reunión a través del correo, sin dar contexto de qué se trataba, y pidieron que fuera sola a La Moneda”, recordó Priscilla Carrasco.

La destituida directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, lamentó la decisión de las autoridades de solicitarle la renuncia no voluntaria en medio del tratamiento que sigue por el cáncer de mama que la afecta.

La psicóloga y trabajadora social, que llegó al cargo en agosto de 2022 a través de la Alta Dirección Pública (ADP), calificó como “injusta” la decisión que la obligó a renunciar.

De acuerdo con lo manifestado por Carrasco, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro, la citó a La Moneda a las 16:00 horas del lunes, donde le confirmó que el presidente José Antonio Kast apoyó la decisión de desvincularla.

“Me citaron a una reunión a través del correo, sin dar contexto de qué se trataba, y pidieron que fuera sola a La Moneda. Lo hice porque era mi función, evidentemente, ir a reuniones con las autoridades. Me recibió la subsecretaria Daniela Castro con su jefa jurídica y me informaron que el Presidente me estaba pidiendo, a nombre de la ministra (Judith Marín), mi renuncia. Me pidieron que firmara un documento y dije que no lo iba a firmar hasta revisarlo con un abogado del servicio. Y eso fue todo”, le relató la ex directora del SernamEG a La Tercera.

Ex directora del SernamEG: “No hubo una conversación”

Dijo que no se le explicó el motivo de la decisión y ratificó que las autoridades estaban en conocimiento de su diagnóstico: “Yo se los informé el 27 de febrero cuando tuve una reunión con ellas para hacer el traspaso. Además, mi jefatura anterior, en una reunión previa con ellas, les informó que yo estaba con ese diagnóstico de cáncer triple negativo, que es el más agresivo de cáncer de mama”, indicó.

A la vez, manifestó que “me parece realmente inaceptable pedir la renuncia de una funcionaria que está en pleno proceso de recuperación. Estoy con quimioterapia, inmunoterapia, tengo todavía pendientes operaciones de reconstrucción, porque tuve una mastectomía. Ese nivel de detalle se lo informé a las nuevas autoridades. Es un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres”, sostuvo.

Priscilla Carrasco planteó que si bien la solicitud de su renuncia “es una posibilidad que me parece legítima (dado que ) si vengo del gobierno anterior y no hay confianza política, lo entiendo perfectamente”, cuestionó el hecho de que no “hubo una conversación para decir eso y plantear un tránsito”.

“Tampoco pretendía quedarme para siempre, entiendo que pueden existir estos cambios, pero en pleno tratamiento lo mínimo que hubiese esperado es que me dejaran terminarlo y ahí pedirme la renuncia”, concluyó.