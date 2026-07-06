Corfo lanza programa tecnológico para apoyar detección oportuna del cáncer con IA

Un consorcio de universidades, empresas y centros de investigación, apoyado con un financiamiento de 3.000 millones de pesos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) desarrollará siete tecnologías de inteligencia artificial que combinan imágenes médicas, datos genómicos y modelos predictivos para mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en Chile.

Denominado PRECISION-AI, el programa tuvo su ceremonia de lanzamiento este lunes, en un acto inaugural presidido por la ministra de Salud, May Chomali, quien destacó la “importancia que tiene una herramienta tan poderosa, como la inteligencia artificial, y lo que puede aportar en salud”. La secretaria de Estado valoró que tres de los seis proyectos de Transforma IA de Corfo fueron adjudicados por iniciativas relacionadas con el sector.

La iniciativa se ejecutará hasta el año 2031, divididos en una fase de investigación y validación de tres años y otra de transferencia tecnológica de dos años, en la que se espera trasladar los desarrollos ya probados hacia el sistema de salud público y privado, e incluso hacia nuevas empresas surgidas del propio programa.

El programa se enmarca en lo que sus impulsores denominan como “medicina 5P”: personalizada, precisa, preventiva, predictiva y participativa. Bajo ese marco, la inteligencia artificial no reemplaza el criterio médico, sino que ordena y cruza datos clínicos, genómicos y de imágenes que hoy suelen analizarse por separado.

La iniciativa organizará su trabajo en dos grandes grupos de proyectos. El primero, orientado a la detección y el diagnóstico, incluye herramientas como ONCOVALOR, para predecir riesgo metastásico en cáncer de pulmón; TUMORSEC, enfocado en la respuesta a terapia en cáncer de mama mediante análisis multiómico, y TIRADS, que evalúa el riesgo de nódulos tiroideos a partir de datos ecográficos. El segundo grupo, que incluye a AIDA y PROTEGER, apunta a la gestión de pacientes dentro del sistema de salud. A esa primera línea se suman PRECISA, un asistente pensado para facilitar la detección temprana del cáncer, y GENOMAS, orientado a la medicina de precisión oncológica basada en secuenciación genómica.